iPhone 12將於9月初登場！　傳蘋果秋季舉辦2場發表會

▲蘋果傳秋季將舉辦兩場發表會。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

果粉們注意了！蘋果將在9月8日發布 iPhone 12、iPad 系列及 Apple Watch S6，而搭載 Apple Silicon 晶片的 Mac 則會在10月27日發布。據蘋果爆料者 @ihacktu 指稱，蘋果秋季會舉辦兩場發表會，其中10月27日那場可能會以實體發表會的方式進行，新款 iPad Pro 也有可能在那時候亮相。

正如大家所知道的那樣，iPhone 12 的四款新機型分別是5.4吋 iPhone 12、6.1吋 iPhone 12+、6.1吋 iPhone 12 Pro 和6.8吋 iPhone 12 Pro Max，四款機型皆搭載OLED顯示器，且會支援5G；至於首次搭載 Apple Silicon 的 Mac 系列，則可能推出12吋 MacBook 和13.3吋 MacBook Pro。

@iHacktu 還表示，蘋果可望推出先前中止研發的無線充電板 AirPower，或許第一代 AirPower 會過熱的問題已經得到解決，傳言蘋果正在開發改進版本，即將在發表會上發布。

此外 @iHacktu 還指出，蘋果可能會在發表會上發布AR設備 Apple Glass，而天風國際分析師郭明錤在去年就曾預測，蘋果首款智慧型眼鏡 Apple Glass 將在2020年問世，知名爆料者 Jon Prosser 也有相同的看法。Jon Prosser 預估，Apple Glass 的價格將落在499美元（約新台幣14,670元）。

據先前報導，Apple Watch Series 6 會具備更好的防水性能，並加強電池續航力，以應付睡眠追踪和其他功能的升級；在 iPad 方面，估計蘋果會發布10.8吋 iPad Air，而儘管今年已發布了 iPad Pro，但仍有消息指出蘋果可能會在下半年推出支援5G，且搭載mini-LED顯示器的新一代產品。

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