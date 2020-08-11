蘋果發布watchOS Beta版！　立即體驗「睡眠追蹤」等新功能

▲蘋果發布watchOS Beta版。（圖／達志影像／美聯社）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果先前就已經為 iOS、iPadOS、macOS 和 tvOS 的下一版重大更新發布了beta版本，現再將 watchOS 增加到公開Beta版中。

watchOS 7 版本包含新的錶面，且可以與朋友共享錶面，或從網路下載自設錶面佈局的簡易方法。然而今年最值得關注的一項功能就是「睡眠追踪」，watchOS 7 新增「睡眠」應用程式，每晚它將向用戶顯示有多少時間處於睡眠狀態，儘管蘋果尚未深入研究睡眠質量和不同的睡眠周期。

Apple Watch 透過 watchOS 7 獲得更多健康相關的追踪訊息，包括舞蹈、功能強度訓練、核心訓練和冷卻活動的指標；另外，Google Maps 也重新支援 Apple Watch，且新增自行車路線。

Apple Watch 會自動偵測用戶洗手，並且還提供20秒的洗手計時，此外還有其他較小但有用的改進，例如設備上的聽寫功能，使語音轉換文字速度更快，以及 Siri 的翻譯支援。

蘋果官網上有 watchOS 新功能的完整列表，用戶只要安裝 watchOS 7 的Beta版，就可以自己進行測試。‌watchOS 7 ‌僅限於‌ Apple Watch‌ Series 3、Series 4 和 Series 5 型號，與‌ Series 1 和 Series 2 並不兼容。

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