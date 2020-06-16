即將出現更多PokémonGo！　Google宣布開放Maps API給開發商製作遊戲

記者謝仁傑／綜合報導

Google本週宣布即將開放Google Maps平台，讓遊戲開發人員可以將Google Maps的數據整合到遊戲中，並藉由Google Maps探索世界來構建遊戲，類似「PokémonGo」的概念。Google在2018年3月就首次發布這些工具，但由於當時僅適用一些工作室，而到目前為止，它們僅製作了10款遊戲。

Google表示，由於其他獨立工作室和開發商有興趣使用該平台，因此它們一直在努力擴大Google Maps API的基礎架構，現在開放讓遊戲開發人員利用Google Maps的API，將現實世界的位置與虛擬世界的位置做轉換（類似PokémonGo中的道館或補給站），成為遊戲的一大「樂」點。

▲越來越多的遊戲將利用Google Maps API來構建，融入現實生活的元素。（圖／取自THE VERGE）



Google已經與三間遊戲開發商合作開發遊戲，包括《侏羅紀世界Alive》、《陰屍路：我們的世界》和《魔鬼剋星世界》，每個遊戲都與PokémonGo類似，可以將擴增現實與玩家的位置結合，並將虛構世界帶入現實世界。

自2018年Google推出Maps API以來，它們也增加當中的一些功能，包括可偵測在離玩家最近的區域中，顯示更多的細節，而離玩家較遠的區域則顯示更少，如此一來就可以減少手機的處理功效，節省電力消耗。

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