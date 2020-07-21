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「4小時飆輪椅」往返高雄、台東！Google地圖神認證...網洗版：後勁太強了

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▲重機4小時往返「左營-達仁」　Google地圖毒舌認證！網笑歪：後勁太強了。（圖／Hank Valentin授權提供）

▲他騎重機到台東散心。（圖／Hank Valentin授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前騎重機兜風，往返高雄左營和台東達仁，途中也有到拉麵店用餐，和超商休息放空；有趣的是，他事後查閱Google地圖，赫然發現這趟重機遊被「毒舌認證」，瞬間讓他哭笑不得。

Hank Valentin向《ETtoday新聞雲》記者表示，打算開簡餐店的他最近想不出菜單，於是騎重機到台東散心，當天他從左營出發，途中有進一間拉麵店用餐，還在小七維軒門市躲雨，後來騎了17.6公里，又在小七海豚灣門市抽菸思考人生。

請繼續往下閱讀...

▲重機4小時往返「左營-達仁」　Google地圖毒舌認證！網笑歪：後勁太強了。（圖／Hank Valentin授權提供）

▲他兩度在超商停留。（圖／Hank Valentin授權提供）

事後，他點開Google地圖的路徑紀錄，全程花了4小時又4分鐘，期間有在8個地點停留，包括民宿、拉麵店、好市多、小七等；重點是，他明明騎的是重機，竟被Google視為「乘坐輪椅」，讓他不禁自嘲，「看來我騎車騎太慢了，被地圖當輪椅。」

po文一出，掀起熱烈回響，網友們不禁洗版笑回，「人家飆車你飆輪椅喔」、「為什麼威力這麼強，快要笑死」、「哈哈哈Google地圖撿到槍」、「這有戳到笑點」、「救人哦，我笑到停不下來了」、「這台輪椅有大改喔」、「飆速輪椅」、「你的輪椅有點快欸」、「獲選今年度最好笑」。

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