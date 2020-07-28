Google地圖8大實用撇步公開　讓你秒變地圖達人

▲Google台灣公布了8種Google地圖實用功能。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

現代人的生活離不開Google的地圖功能，無論是單純的找路、尋找附近的美食餐廳、景點，甚至是附近的共享單車資訊等，都可以利用Google地圖來查詢；但事實上，Google地圖還藏有一些功能可能被你所忽略；Google這就公布了Google地圖的實用秘技，讓你秒變地圖達人。

路癡救星！「實景導航」模式：

你我身邊一定有這麼一個人，即便打開了地圖導航功能，永遠都走不到正確的目的地，或者是看著地圖指示卻不知道該往哪個方向走才是正確。

此時，不妨試著點取Google地圖當中的「實景」(Live View) 導航模式，你眼前的街景就會出現在Google地圖上，讓你可以跟著真實的街景樣貌找路，堪稱是路癡最佳救星。

▲▼Google地圖「實景導航」模式。（圖／Google台灣提供）

「多點路線規劃」規劃旅遊路線更有效率：

出去玩通常不會只有一個景點，但是規劃了這麼多不同景點，位置都不同，要如何安排最佳最順暢的旅遊路線呢？使用Google地圖新增停靠站功能，把所有想去的地方列出來，Google地圖會建議點與 點之間的路線，以及整趟行程預計花費的交通時間一目了然；就算想要更改路線規劃，只要一指就能輕鬆調整順序，彈性調整行程。

▼Google地圖「多點路線規劃」規劃旅遊路線更有效率。（圖／Google台灣提供）

「儲存你的停車位置」成金魚腦最佳幫手：

除了路癡外，最怕遇到的情況就是金魚腦；好不容易找到停車位，逛完景點準備返程時，早就忘記把愛車 停在哪裡，就算停在停車場，也忘記到底停在哪一層樓、哪一格。

▼使用Google地圖的「儲存你的停車位置」就算有金魚腦也不怕。（圖／Google台灣提供）

而Google地圖可以「儲存你的停車位置」，還可以幫停車位至拍照記錄來喚醒你的記憶，快速找到自己的車立即出發，如果是大樓停車場，可以加上備註，標記停在幾樓、幾號車位及追蹤停了多久的時間。

「分享你的位置」不走散：

親朋好友出遊，可能會各自開車或是想去的地點不一樣，即便一起走還是很容易因為人潮、車潮而走散，人生地不熟，就算講電話講半天也搞不清楚彼此在哪裡，就讓Google地圖成為你與旅伴間聯繫的橋梁。

▼出門玩樂跟家人朋友走散時，可以使用Google地圖的「分享你的位置」來讓對方知道自己的行蹤。（圖／Google台灣提供）

只要開啟Google地圖，點選目前所在位置，Android系統選取「分享你的位置」或iOS系統選取「分享你的位置資訊」，相互分享給擁有Google帳戶的朋友，就能即時掌握彼此的位置， 再也不怕走散或是擔心旅伴是否出了任何狀況。

新餐廳踩點不踩雷 「探索鄰近地區」告訴你：

人總是有想嚐鮮的時候，但可能一時半刻又想不起附近哪裡有沒試過的餐廳，這時就可以開啟 Google 地圖使用「探索鄰近地區」功能，一秒就能快速搜尋附近推薦的餐廳。

且還可以依需求類別選擇，像是「適合團體用餐」、「環境舒適的餐廳」、「無須預約」等，或是透過篩選條件，讓你依照需求進行挑選。點選有興趣的商家後，除了使用「好感度預測」來評估可能會喜歡的程度外，還能觀看其他使用者的評分與評論來避開雷區。

此外，Google地圖上商家的資訊還會提供「熱門時段」、「預計等候時間」等餐廳資訊，讓你可以事前掌握，不會白跑一趟。

▼「探索鄰近地區」可讓你快速搜尋附近哪有餐廳。（圖／Google台灣提供）

根據好感度預測來決定去處：

想要在行動裝置搜尋餐廳資訊時，Google地圖會依據使用者過往儲存的地點、評分與定位紀錄或是在設定中的飲食偏好，透過1到100的百分比，呈現使用者喜歡某個新地點的可能性。

▼Google地圖「好感度預測」。（圖／Google台灣提供）

塞車到生無可戀？「即時路況」避車潮：

開車上班或去其他地點開會最害怕的就是遇到塞車，卡在車陣中動彈不得，心情也越來越急躁。使用Google地圖中的「即時路況」，避開紅色或紅黑色等時速40公里以下的壅塞路段，提早改走替代道路，

如果不幸卡在車陣中，也可以從Google地圖上了解抵達目的地還多少時間，做好心理準備。「即時路況」也提供可能的路況警示，讓使用者可以查看道路可能封閉的狀況，也可以同步回報讓所有用路 人可以即時掌握路況安全。

「共享單車資訊」提供路線規劃：

共享單車是大家在移動時非常便利的工具，不論是通勤或是平時在城市中運動、郊遊、買東西，共享單車常常是使用者選擇的交通工具，但你是否曾遇到騎著共享單車到目的地後才發現沒有還車站點，繞了好久滿身大汗後終於停好車，但距離目的地又是好大段距離。

▼「共享單車資訊」功能讓你可迅速了解了解於台北市與新北市YouBike站點的停車資訊。（圖／Google台灣提供）

Google地圖單車路線規劃現在於台北市與新北市新增共享單車資訊，使用者從甲地到乙地，Google地圖首先據即時的可租賃單車數量顯示，引導你走到最近的共享單車站點，接下來再根據即時的停車架可用情況，為你導航到距離預定目的地最近的還車站點，最後再為你提供從該站點到目的地的步行路線，讓你再也不用為了找不到還車站點東奔西跑。