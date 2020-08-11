26萬YouTuber頻道遭駭！「3年影片空了」心血成泡影：台灣Google無法處理

▲秀煜的頻道影片突然間全部被刪除。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

越來越多人喜歡透過YouTube看影片，讓Youtuber成為一種新興職業，發生這種事，等於心血全都化成泡沫！YouTuber秀煜10日在《Dcard》發文「你好我們是擁有26萬訂閱的Youtuber,，近期我們的頻道被駭客盜了，現在頻道已經被停權……」因為頻道被駭客利用來直播違法內容，最後慘遭停權，痛心直呼「我不能就這樣失去我的頻道！」

「秀煜Show YoU」是一對YouTuber情侶檔，由小煜和秀秀組成，兩人經常以情侶互整及都市傳說做題材拍攝影片。10日《Dcard》上有一名卡稱為「秀煜」的男網友發文，說他是YouTuber秀煜，擁有一個訂閱數約26萬的Youtube頻道，「日前我的youtube頻道遭到駭客侵犯，更改了我的youtube帳密，並且把我三年來上傳的影片給刪掉。」

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▲秀煜在《Dcard》發文求助。（圖／翻攝自Dcard）

不僅如此，對方還利用他的頻道直播違法內容，「更慘的是，用我的頻道直播違法的內容，讓我的頻道遭到停權」，秀煜相當心痛，認為自己經營的雖然不是一個很大的頻道，但他也是付出了很多心血。

秀煜透露，自己第一時間已經通過多種方式想挽救，但官方表示因為資料不夠、無法證明他是帳戶的使用者，請他直接另建帳號，「更甚至，我也和我的好友youtuber王狗去了一趟台灣的google，可得到的答案卻是台灣的google只有研發部沒有客服部，沒辦法處理這類的狀況。」擔心駭客還會拿他的帳號做違法的事，所以秀煜急著想拿回頻道。

▲秀煜的頻道被利用來直播違法內容（左圖），最後遭停權（右圖）。（圖／翻攝自Dcard）

最後他提到「目前得知能夠得到最快回應的，是Youtube 在Twitter的帳號」，希望網友在推特發文，標記幾個帳號幫助他，「這類狀況在youtuber身上也不是第一次發生，希望能讓google知道事情得嚴重性，雖然這並不是任何人的義務，但如果方便能幫我分享一下的話，真的會非常感謝大家的幫忙。」