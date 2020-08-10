蚯蚓坑「最深6米」暗流奪2命！因秘境YouTuber爆紅...兩派掀戰：台灣劣根性

▲3男1女約蚯蚓坑玩水，結果2人溺斃。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

位在新北石碇的「蚯蚓坑」原被視為山中仙境，遊客慕名朝聖，絕美靜謐的氛圍更療癒身心，然而卻接連爆出溺斃意外，已在去年5月被列為禁區，而昨日的2死悲劇再度掀起熱議，輿論之火也燒到分享秘境的YouTuber，引發兩派論戰，不過還是有很多人給予肯定，認為這是思考角度的問題，況且影片也有提及危險性及求生知識。

被封為「瀑布達人」的美國YouTuber李小飛，熱愛探訪台灣秘境，從南到北開發許多瀑布、湖泊、海邊及溫泉等景點，而不少網紅、遊客也跟隨腳步；其中，屬於狹縫型峽谷地形的蚯蚓坑，2017年被揭開神秘面紗後爆紅，當時經常可見玩客們戲水、漂浮，甚至在溪谷中划立槳。

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▲2017年6月期間，有男女到新北市石碇區蚯蚓坑戲水，卻遇到急流差點游不回來。（圖／ETtoday資料照）

不過在絕美山壁、冰涼清澈的溪水下，暗藏恐怖殺機，由於高低落差大，有許多暗流，最深甚至達6米，因此溺斃事件頻傳，同時因急流或溪水暴漲而受困的情況也時有所聞，所以2019年5月就被列為禁止戲水區域，若擅自闖入禁區，最高可開罰15萬元。

這回2死意外，也讓不少人聯想到探訪秘境的YouTuber，直言「其實我不太喜歡一直公布秘境，造成蠻多問題」、「不懂不要亂學，昨天才有人去秘境出事」、「我尊重他公布的權利啊，只是台灣人是什麼尿性大家都知道吧？他的影片的確都有盡量教導正確觀念，但事實就是台灣水準不到的人太多，有時不公開反而好」、「有些探險難度蠻高的，一般人如果學他去探索，本來就會gg」。

▲民眾於蚯蚓坑烤肉戲水，因溪水暴漲受困待援。（圖／記者陳豐德翻攝）

不過，許多鄉民則認為，YouTuber並不是只有介紹秘境，片中也都有提及野外求生知識和危險性，這單純是思考角度的問題，「就像教小孩，說你不可以這樣做，還是告訴他做了的後果，讓他進一步思考是否還要做，其實沒有因果，不能因為旅客自己水準不足，就怪罪水準夠、還提醒別人要有水準的人。」

另外，大部分網友還是給予肯定，「看一堆人在溪流旁發生意外，就知道的確有知識性」、「看他的各種影片真的是在努力挖掘台灣的美，自嘆不如」、「真的只能能看看就好，他裝備超齊全」、「每次看完我都覺得我好像不認識台灣」、「超厲害，讓人驚艷台灣如此的美」、「他有篇文章在教在溪邊玩水怎麼判斷哪邊會有暗流，或是遇到該怎麼自救」。