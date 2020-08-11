女友坦誠「眼神狂飄」真相　痴情男崩潰哭喊：我愛她，但我害怕！

▲女友坦誠有「陰陽眼」，男友嚇壞向網友們求救。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者郭思妏／綜合報導

一名網友日前發文分享女友的種種怪異舉動，尤其在夜晚時，對方總是要他趕快走，也不說明原因，讓他百思不得其解。原PO詢問後才得知，原來女友有陰陽眼，讓他嚇得向網友們求救，「我很愛她，但我怕鬼該怎麼辦？」貼文一出，引發許多網友熱議，「真羨慕！交到通靈少女欸」。

原PO在「Dcard」發文表示，剛與女友交往時，對方有時候眼神會突然飄掉，他原以為只是在害羞而已，但這個狀況已經持續2年了，尤其在晚上的時候，「（女友）常常催促我走快點，或是在醫院每次都不讓我走前面，一定要拉著我繞來繞去。」

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原PO最後按耐不住，決定直接問對方，為什麼總是迴避眼神或常有一連串的怪異行為。女友這時才坦誠，自己其實有陰陽眼，雖然已習慣這些東西，但還是不想讓心愛的人撞到祂們。

原PO聽完後整個愣住，完全不知所措，但是因為他真的很愛女友，也是第一次碰到這種事情，於是立刻上網向廣大的網友們求助，「遇到這種情況該怎麼辦？」

不少網友看完後，紛紛底下留言羨慕表示，「你怕鬼正好幫你避開啊」、「有她保護你」、「真好，交到通靈少女」、「珍惜這段時光，這會是你人生最媽佛的經歷」、「這超爽，以後不怕住到凶宅，卡到陰也可以馬上去處理」、「很好奇她們眼中的世界是長什麼樣子」、「覺得很酷，從小到大沒有遇過有陰陽眼的朋友」。

不過留言板上也有過來人的建議，「愛她就帶她去看醫生」、「帶她去大廟看看能不能關上，我的陰陽耳就關上了」、「請你女友還是當作沒看到吧」、「其實有時候人比鬼可怕」、「保持尊重的心就好了」、「我是過來人，不用去害怕有第三隻眼的女友，有時是好事」。