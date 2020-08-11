　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南逛鞋子廠拍！媽腳上一雙「前年款」遭認定偷鞋　她氣炸：死不調監視器

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO媽穿前年廠拍買的鞋子，被員工認為是偷鞋賊。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

本來逛街的好興致，全被打壞了！一名女網友在《Dcard》貼文「被鞋子廠拍認定偷鞋……」，說她日前和家人去逛今年的廠拍，結果因為媽媽穿了前年廠拍買的鞋款，要離開時被員工攔下、懷疑原PO媽偷拿舊鞋換新鞋。誇張的是，工作人員從頭到尾都沒有要調監視器的意思，讓原PO媽受「偷鞋賊」汙名困擾。

這位女網友文中表示，台南科工區某鞋子每年都會廠拍，價格都很便宜，有些只是客人退貨，或有小瑕疵，所以一家人每年無聊的話就會去逛逛鞋子。9日當天，女網友一家就要去逛今年的廠拍，原PO媽則是穿了前年在同一個廠拍活動買的鞋款去，「進去就是開始看鞋啊……試穿這樣。」

請繼續往下閱讀...

一家子逛完沒有買，準備要空手離開時，有員工突然攔下媽媽，「他們懷疑我媽偷鞋……只是因為我媽穿了前年鞋款。」原PO解釋道，因為那雙鞋不太好穿，所以媽媽平時不常穿，連底部標籤都還沒撕掉，所以員工懷疑媽媽是不是偷偷拿舊鞋過來換新鞋，讓女網友忍不住無言「偷換成新鞋底部還會髒的哦？是換到客人的是不是？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲廠拍員工完全沒有要調監視器的意思，讓原PO氣炸。（圖／翻攝自Dcard）

她表示，明明媽媽的鞋子底部有穿過的痕跡，而且鞋底標籤跟今年的完全不一樣，但不管怎麼解釋，員工還是一口咬定媽媽可能偷鞋。「我直接氣到罵他們，而且還叫他們自己看監視器，我還問他們說『明明底部標籤就不一樣是在？』」，但廠拍員工還是覺得有可能是花車上有前年款式，所以不能排除偷鞋或換鞋。

後來原PO一家人就留下電話，要求員工確認監視器後再來談，「他們還要求要看我媽證件，我媽氣死不給他們看，說『憑什麼給你們看啊！』。」女網友氣炸直呼傻眼，畢竟她們家根本沒有窮到要偷鞋，也不是貪小便宜的人，憑什麼在完全沒有證據的情況下被誣陷偷鞋，「我爸媽就不想把事情鬧大，不要我去跟他們吵，但我覺得，假如調出監視器證明我們清白，至少要跟我們道歉……」

誇張的不只如此，既然員工懷疑有偷鞋事件，理應調監視器處理，原PO事後更新貼文，說隔天早上姊姊打電話詢問進度，「我姊有打電話過去問監視器看的怎麼樣，接電話的一個男生支支吾吾的說『我們還沒問主管，還沒有去調監視器……』。」

貼文一出，其他網友也相當生氣，「真的讓人很美送」、「直接打給他們官方，如果沒有正式道歉趕快報警，趁他們還沒洗掉監視器畫面」、「你的想法是對的！憑什麼他們這樣隨便說還不道歉呀，要是我的話會直接報警處理，畢竟真的沒有換鞋呀！那裡的工作人員也太沒有素質了吧？沒證據就說別人偷鞋」、「報警！真的覺得你們是偷的會馬上調監視器，還沒調監視器應該自知理虧吧？至少該給你們一句道歉。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／大雷雨來襲！　新北市、桃園市一級淹水警戒
人妻遭惡意逼車！黑衣男下車「狂拍車窗」　網釣出本尊怒反擊
高層全落跑！康友-KY「慘吞3根跌停」　收盤1.8萬張單求賣
獨／首例偵查庭內「喝威士忌睡14hrs」！　檢認定他沒酒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北北桃午後大雷雨爆發！升級豪雨警戒　15縣市雨彈炸到晚上

LIVE／輕颱米克拉遠離台灣14時30分解除海陸警報　氣象局最新說明

急性心肌梗塞發生率花蓮最高！胸痛胸悶冒冷汗　把握黃金時間速就醫

紫南宮旁開出15.6億大獎旺財運超驚人　命學教授楊登嵙揭關鍵「5秘密」

全聯為何不24小時營業？　網曝關鍵主因：一定虧到爆啦

小孩半夜驚醒大喊「叫人來！」轉頭瞪母親「你狠毒」...網：長大就好了

路上撿到100元！打開驚見「金筆畫符」：會不會被被詛咒　網友曝真相

路邊撿「泰文符咒」百鈔！他秒衝回家拜拜洗澡　內行人曝：招財錢母

中市議員李天生妻服盛唐藥　「反應遲頓+牙齦發黑」緊急停藥送驗

沒看清楚多付400元！小黃司機「左手熟練舉動」展現人性醜陋…網看傻：很黑

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

宥勝爬山滑倒受傷「演技大爆發」！　面露痛苦表情…女兒.老婆超心疼

《與惡》姐弟戀！曾沛慈「夢想和男友看棒球」　林哲熹有陰影：妳看過我開球嗎？

快訊／北北桃午後大雷雨爆發！升級豪雨警戒　15縣市雨彈炸到晚上

LIVE／輕颱米克拉遠離台灣14時30分解除海陸警報　氣象局最新說明

急性心肌梗塞發生率花蓮最高！胸痛胸悶冒冷汗　把握黃金時間速就醫

紫南宮旁開出15.6億大獎旺財運超驚人　命學教授楊登嵙揭關鍵「5秘密」

全聯為何不24小時營業？　網曝關鍵主因：一定虧到爆啦

小孩半夜驚醒大喊「叫人來！」轉頭瞪母親「你狠毒」...網：長大就好了

路上撿到100元！打開驚見「金筆畫符」：會不會被被詛咒　網友曝真相

路邊撿「泰文符咒」百鈔！他秒衝回家拜拜洗澡　內行人曝：招財錢母

中市議員李天生妻服盛唐藥　「反應遲頓+牙齦發黑」緊急停藥送驗

沒看清楚多付400元！小黃司機「左手熟練舉動」展現人性醜陋…網看傻：很黑

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

生活熱門新聞

米克拉颱風　停班停課懶人包

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

快訊／米克拉登陸了「2縣市防強風豪雨」　全台再下2天

即／米克拉暴風圈觸陸！豪大雨擴大17縣市　

米克拉增強變結實！17縣市豪大雨　本島降雨最顯著時間曝

7號颱「無花果」生成機率曝！

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

即／米克拉發胖！暴風圈擴40km將進入陸地

「口罩懶人包」各通路整理一次看！

媽穿「前年款」逛廠拍遭認定偷鞋　她氣炸

颱風尾+午後對流！15縣市豪大雨特報

中一中、南一中再因「台南人吃糖變笨」戰爆

激似孫芸芸！花200中15億「得主身分曝光」

米克拉暴風圈罩金澎！17縣市豪大雨

更多熱門

相關新聞

女友眼神狂飄真相曝光！痴情男崩潰哭喊

女友眼神狂飄真相曝光！痴情男崩潰哭喊

一名網友日前發文分享女友的種種怪異舉動，尤其在夜晚時，對方總是要他趕快走，也不說明原因，讓他百思不得其解。原PO詢問後才得知，原來女友有陰陽眼，讓他嚇得向網友們求救，「我很愛她，但我怕鬼該怎麼辦？」貼文一出，引發許多網友熱議，「真羨慕！交到通靈少女欸」。

26萬YouTuber遭駭！3年頻道心血成泡影

26萬YouTuber遭駭！3年頻道心血成泡影

徐睿知劇中飾品貴到可以買台車！

徐睿知劇中飾品貴到可以買台車！

妹子外宿養成好習慣　5點分享引共鳴

妹子外宿養成好習慣　5點分享引共鳴

暖腳企鵝回巢見小偷　霸氣踢出門

暖腳企鵝回巢見小偷　霸氣踢出門

關鍵字：

廠拍鞋子小偷偷鞋Dcard

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

42個籃球場大「北市生態公園」落成

澎恰恰宣布破產扛億元巨債　楊繡惠給出1建議！

米克拉颱風　停班停課懶人包

民眾退房隔天接飯店來電索賠

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

蔡依林現身農禪寺！緊身上衣「炸出深溝」

更多

最夯影音

更多
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ
吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面