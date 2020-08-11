台南逛鞋子廠拍！媽腳上一雙「前年款」遭認定偷鞋　她氣炸：死不調監視器

▲原PO媽穿前年廠拍買的鞋子，被員工認為是偷鞋賊。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

本來逛街的好興致，全被打壞了！一名女網友在《Dcard》貼文「被鞋子廠拍認定偷鞋……」，說她日前和家人去逛今年的廠拍，結果因為媽媽穿了前年廠拍買的鞋款，要離開時被員工攔下、懷疑原PO媽偷拿舊鞋換新鞋。誇張的是，工作人員從頭到尾都沒有要調監視器的意思，讓原PO媽受「偷鞋賊」汙名困擾。

這位女網友文中表示，台南科工區某鞋子每年都會廠拍，價格都很便宜，有些只是客人退貨，或有小瑕疵，所以一家人每年無聊的話就會去逛逛鞋子。9日當天，女網友一家就要去逛今年的廠拍，原PO媽則是穿了前年在同一個廠拍活動買的鞋款去，「進去就是開始看鞋啊……試穿這樣。」

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一家子逛完沒有買，準備要空手離開時，有員工突然攔下媽媽，「他們懷疑我媽偷鞋……只是因為我媽穿了前年鞋款。」原PO解釋道，因為那雙鞋不太好穿，所以媽媽平時不常穿，連底部標籤都還沒撕掉，所以員工懷疑媽媽是不是偷偷拿舊鞋過來換新鞋，讓女網友忍不住無言「偷換成新鞋底部還會髒的哦？是換到客人的是不是？」

▲廠拍員工完全沒有要調監視器的意思，讓原PO氣炸。（圖／翻攝自Dcard）

她表示，明明媽媽的鞋子底部有穿過的痕跡，而且鞋底標籤跟今年的完全不一樣，但不管怎麼解釋，員工還是一口咬定媽媽可能偷鞋。「我直接氣到罵他們，而且還叫他們自己看監視器，我還問他們說『明明底部標籤就不一樣是在？』」，但廠拍員工還是覺得有可能是花車上有前年款式，所以不能排除偷鞋或換鞋。

後來原PO一家人就留下電話，要求員工確認監視器後再來談，「他們還要求要看我媽證件，我媽氣死不給他們看，說『憑什麼給你們看啊！』。」女網友氣炸直呼傻眼，畢竟她們家根本沒有窮到要偷鞋，也不是貪小便宜的人，憑什麼在完全沒有證據的情況下被誣陷偷鞋，「我爸媽就不想把事情鬧大，不要我去跟他們吵，但我覺得，假如調出監視器證明我們清白，至少要跟我們道歉……」

誇張的不只如此，既然員工懷疑有偷鞋事件，理應調監視器處理，原PO事後更新貼文，說隔天早上姊姊打電話詢問進度，「我姊有打電話過去問監視器看的怎麼樣，接電話的一個男生支支吾吾的說『我們還沒問主管，還沒有去調監視器……』。」

貼文一出，其他網友也相當生氣，「真的讓人很美送」、「直接打給他們官方，如果沒有正式道歉趕快報警，趁他們還沒洗掉監視器畫面」、「你的想法是對的！憑什麼他們這樣隨便說還不道歉呀，要是我的話會直接報警處理，畢竟真的沒有換鞋呀！那裡的工作人員也太沒有素質了吧？沒證據就說別人偷鞋」、「報警！真的覺得你們是偷的會馬上調監視器，還沒調監視器應該自知理虧吧？至少該給你們一句道歉。」