白宮國安顧問：中國駭客鎖定美國選舉基礎設施　「他們希望川普輸掉」

文/中央社華盛頓9日綜合外電報導

白宮國家安全顧問歐布萊恩9日受訪表示,跟中國政府有關的駭客在2020年美國總統大選前一直鎖定美國的選舉基礎設施,這代表中國涉嫌干預選舉的行動更為活躍。

▲白宮國安顧問歐布萊恩。(圖/達志影像/美聯社)

歐布萊恩(Robert O'Brien)接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)政論節目「面對全國」(Face the Nation)訪問說:「他們希望總統(川普)輸掉大選。」

「中國就像俄羅斯、伊朗一樣,他們發動網路攻擊和網路釣魚之類的事情,涉及到我們的選舉基礎設施、網站等等。」

他還指出:「這確實是個問題,不僅僅是俄國而已。任何試圖干預我們自由且公正選舉的國家都會有嚴重後果。」

路透社報導,美國政府聲稱,中國針對美國企業、政治人物或政府機構發動駭客攻擊,但中國當局始終否認這些指控。

歐布萊恩這番言論看來比美國國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)7日發布的聲明語氣更重。

國家情報總監辦公室的聲明指出,中國「一直在擴大自身影響力」,且俄國早已在設法削弱美國民主黨總統參選人拜登(Joe Biden)選情,但沒有明確指控北京當局試圖對美國選舉相關系統進行駭客攻擊。

美國國家安全會議(National Security Council)沒有立即回覆置評請求,國家情報總監辦公室也拒絕評論或澄清歐布萊恩的言論是否與他們自身觀點有所矛盾。