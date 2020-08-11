南一中掛小書包掀戰！中一中怒槓「台南人吃糖變笨」...笑0錄取台大醫

▲台中一中被掛上小書包！（圖／翻攝靠北台中一中2.0）



網搜小組／劉維榛報導

台南一中、台中一中簡稱「一中」，誰才是一中正宗本校，多年來讓學生校友戰不停，最近兩校又因「小書包掛中」、南一中錄取台大醫學系掛蛋事件，讓學生再度槓上！一名中一中學生似乎受不了屈辱，嗆聲掛小書包的台南人，「到底憑什麼？」更譏笑「台南人因為吃太甜而變笨！」

上週六（8日），一名網友在臉書「靠北台中一中2.0」嗆聲「這是狗喔！」接著附上一張照片，可見校門口「台中第一高級中學」，其中「中」字被掛上「國立台南一中」字樣的綠色小書包，嘲諷意味濃厚，底下網友不以為然回應「每年都他們都會來台中朝貢，正常的！」

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同天，有網友在同社團不甘示弱表示，今年台南一中學測入學申請、指考，破天荒沒有學生錄取台大醫學系，字裡行間有消遣之意，更讓南一中人認為有取笑含意。

兩校彷彿一觸即發，首先針對小書包一事，昨（10）日，一名網友在臉書「黑特南一中2.0」以「南部分校」為標題嗆聲，「到底憑什麼？今天假如隨便一個沒聽過名字學校，把書包（小書包）掛在你們學校大門口的字上，我相信你們也會生氣吧？好好同理一下我們本部一下吧，在我們眼中，你們分部就和『隨便一個沒聽過名子的學校』一樣，憤怒也是人之常情，如此而已。」

至於台南一中錄取台大醫學系掛蛋，該名網友則在傷口撒鹽回應，「也不數數這屆台大醫幾個？歐不抱歉，不用數。你說不是人人都要當醫生？歐沒問題。台清交成政人數少我大本部110多個」，暗批南一中沒有人錄取台大醫科是沒本事。

網友還搬出「台南糖城」的名號加以攻擊，「美國預防醫學雜誌中提及，孕婦攝取愈多添加糖，對幼童認知能力愈具負面影響。以蔗糖為例，幼童於中童期所接受的智力測驗中得分較低，包括解難能力、記憶力與學習能力及圖像記憶」，網友在文末還強調「最後提個小建議，假如明年榜單不希望太慘，只能求台南市政府下令禁糖了。」

貼出曝光後，兩派人馬戰爆，「可以從個人罵到整個縣市，你也是滿厲害的」、「所以你有考上台大醫嗎」、「發一篇文還要先去找自己學校的校史，然後上網找吃糖的壞處，你好辛苦」、「台南惹你了！台南有億載金城、全台首學、安平古堡，你們有嗎」、「台南又老又窮，台中又粗又猛」。留言串中，似乎同校學生看不下去，回應「 拜託原po不要拉低我們學校的素質，你太超過了」。

▼ 「糖吃多變笨」文章引起關注！（圖／翻攝黑特南一中2.0）

