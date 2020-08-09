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放棄台大賺360萬！律師林智群貼840字回應　錯過「3大點」：機會成本也很高

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▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲台大擁有更多的資源。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

大學指考分發入學7日放榜，有2名北市高中學生採計科目分數在全國的前3%內，不過最終都選填亞洲大學，初估可領360萬元的入學獎學金。類似的情況也發生在2017年，律師林智群當時曾表示，該名學生原本可以考上台大法律系，最終則改填亞大財經法律系，如果礙於經濟因素當然沒問題；但若不是，他則點出這種選擇恐將錯過的3樣事情。

林智群稍早分享了自己2017年在臉書粉專「林智群律師（klaw)」上，以「360萬元vs台大法律系，怎麼選」為題所PO的貼文，2017年時，桃園啟英高中畢業的楊姓學生原能考上台大法律系，但最終則放棄，把第一志願改填亞大財經法律系，並成為亞大第3個拿到360萬元高額獎學金的學生。

請繼續往下閱讀...

林智群認為，如果楊姓學生的家中經濟有困難、非常需要360萬元，做出這樣的選擇也是無可厚非，畢竟就算讀了台大法律系也不等同於一定能考上律師，不管從哪個學校畢業，只要認真上課、讀書，以當時11%的律師錄取率，仍有通過考試的可能性。

▲▼ 亞洲大學充滿歐風 。（圖／記者陳涵茵攝）

▲至今僅有5人獲得亞洲大學的最高額獎金。（圖／記者陳涵茵攝）

不過，林智群也表示，如果拿了360萬元的獎學金並放棄台大法律系，則可能錯過3樣事情。第一，可能會錯過有趣的生活，其中包含社團、宿舍、其他科系的課程等，因為即便日後對法律沒興趣了，台大仍有許多不同的課程和資源能夠選擇；第二，可能會錯過像是黃榮堅這樣有趣的老師，或許當下沒有實質幫助，但其實學生的想法都會默默被影響，幾年後還是會用這樣的模式思考事情；第三，可能將錯過有趣的同學，其中就包含了聰明且用功、不吝分享考試資料的同學。

林智群強調，台大的這些人脈和資源未必能在亞大取得，特別是多數人不會在職場上交朋友，因此這些軟實力應該在學生時代累積，不管是辦案有疑問、法院的眉眉角角都需要仰賴人脈，「要找律師也是挑台大、政大、東吳、北大這幾間」，只要報出學校就能先拿到門票。360萬元對20歲的學生來說，可能是一筆很大的數目，但機會成本其實也非常大。

雖然林智群當時所PO的貼文狀況與此次2名北市高中學生的情形不盡相同，但同樣都是面臨獎金與學校資源的選擇，因此才會再度將文章分享至個人粉專上，提供給猶豫不決的應屆畢業生參考。

之前有寫過一篇文章，大家參考一下⋯⋯

林智群律師（klaw) 發佈於 2020年8月8日 星期六

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