跳級考上台大醫！網洗版仇富...釣出「家境後段班」台大妹　超中肯打臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名台大妹日前看到跳級考上台大醫的文章，被酸民大肆嘲諷，仇富意味濃厚，讓身為「家境後段班」的她忍不住站出來發文，直言「我不否認階級複製的存在，有錢人家小孩有較多資源栽培他們很正常，但不代表一般家庭、窮就註定失敗阿！」

台大妹在dcard發文說道，「我就是台大父母年所得的後段班，爸媽是不太好的高職畢業，大二開始學費還得申請減免，體諒爸媽賺錢很辛苦，我在大學也有接補習班的工作，要去補習什麼的都自己拿錢出來。」

請繼續往下閱讀...

雖然台大妹也會羨慕一些家境富裕的同學，一畢業就能飛美國讀碩，而她必須先工作一段時間再去申請，「但那又怎樣？一直靠北靠母不會改變現況好嗎？你之所以不會成功，不是你窮，而是你只會抱怨，不會想辦法去改變、去提升自己的價值。」

她透露，「我的高中非常爛，連第一班的人都不乏地名大學、私立中段，我真的是隨便念都全校前3名，但失戀後放逐自我成績大大下滑，後來班導和英文老師約談我，並拿之前縣市榜首的學姐鼓勵我，於是我在三下真的非常努力，順利上了台大還不錯的科系。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

進入台大後，原po看到太多強人、有錢人，「這讓我更努力花時間在投資自己，雖然沒有富爸爸，但要努力讓自己過更好的生活；雖然不像其他同學能出國鍍金，但要努力縮小我們之間的差距。目前畢業第一年就破百，儘管買不起台北3000萬的房子，但就往桃園、新北努力，也希望能讓爸媽過好一點的生活！」

台大妹也犀利直呼，「不要去怪爸媽沒給你什麼、別人有什麼，要看自己能做什麼，當你在抱怨時，那些未來相對比較成功的人已經又投資了自己一些，努力不一定會成功，但你不努力還只會怪階級複製那就慢慢去失敗吧！」

而網友們也紛紛回應，「爸媽年收入也不低，可4我就是念學店啦！哈哈」、「但不能否認窮先輸一半 ，所以我很respect那些家裡沒錢，靠自己努力爭一口氣的人」、「原Po心態真的值得學習！與其怨天尤人，不如為自己的未來努力，人生本人就不公平了，學校是、職場上更是」、「羨慕可以，但去仇富真的很可憐，吃不到葡萄說葡萄酸」。