影／賺360萬！2高中生放棄台大「改填亞洲大學」　指考分數全國前3%

記者黃君瀚／綜合報導

大學指考分發入學昨（7）日放榜，今年整體錄取率91.14%，創校19年的亞洲大學錄取率達102.13%。特別的是，有2名北市高中學生採計科目分數在全國前3%內，最終放棄台大，第一志願改填亞大，將能領到360萬元獎學金。

▲亞洲大學校園景色。（圖／翻攝亞洲大學官網）

請繼續往下閱讀...

亞大主任秘書兼招生處長施能義表示，可領取360萬元的高姓學生是台北市復興高中畢業，原本可進台灣大學，卻選擇亞大生物資訊暨醫學工程系（生醫資訊組）就讀。另一位吳姓同學是政大附中畢業，同樣放棄台大，高分選擇就讀亞大財經法律系（科技法律組）。

他們的分數都在採計科目全國前3%內，加上第一志願選擇亞大，符合亞大新生入學最高獎金條件，初估可領取360萬元入學獎學金，至今僅有5人獲得最高額獎金。

施能義主任秘書說，亞大提供新生入學獎學金最高可領360萬元，外加海外雙聯碩士、雙聯博士助學獎金最高120萬元，合計可領480萬元；過去8年，亞大除了發給3位領360萬元的資優生外，陸續核發100萬元、20萬元、8萬元及英文成績優良、AI人才培育等獎學金等，迄今共核發6176萬元。

消息傳上PTT，有些網友認為選擇不智，台大的資源未來很容易把360萬元賺回來，「傻了，台大的同學以後都是你的人脈」、「貪小錢失大錢啊，畢業後同學們的水準人脈差台大一大截」、「不如進台大，畢業後3年內年薪破百」、「真的沒遇過亞大出來的律師」、「家長跟學生沒想清楚，台大的在學經驗、資源、同學不是幾百萬買得來的」。

不過也有不少人支持2位高中生的決定，更何況大學只是人生的一站，「獎學金一堆，然後GPA洗4.0出國不香嗎」、「拿了錢，之後碩士再洗學歷洗回台大」、「又沒差，之後考高考根本不用看學歷好嗎」、「沒有競爭對手，獨享部分資源」、「有360萬好好活用，屌打現在還在上班的魯蛇。」