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獨／李登輝遺體週五火化　追思禮拜選擇跟愛子李憲文同一個教會

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▲台北賓館李登輝追思會場，開放民眾弔唁。（圖／記者林敬旻攝）

▲故總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

故總統李登輝於7月30日19時24分辭世，享耆壽98歲。據透露，李登輝的遺體將在本週五（14日）火化，追思禮拜地點也確定將在立法院旁的濟南教會舉行。

根據規劃，關於李登輝國葬事宜，將在濟南教會進行追思禮拜，火化的地點在第二殯儀館，骨灰由家屬帶回，擇期存放於國軍五指山軍人公墓特勳區。

▲▼台灣基督長老教會濟南教會。（圖／翻攝自濟南教會臉書粉專）

▲台灣基督長老教會濟南教會。（圖／翻攝自濟南教會臉書粉專）

濟南教會對李登輝意義重大，2015年，李登輝就是在這裡親眼看著最疼愛的孫女李坤儀出嫁，李家三個子女也都在這裡成婚，這更是當年李前總統獨子李憲文過世時，舉辦追思禮拜的地點。

事實上，李登輝病逝的消息傳出後，濟南教會也在Facebook引用《提摩太後書》經文悼念：「本會會友李登輝弟兄一生貢獻上主所賜恩賜，擔任總統引領台灣民主改革，回應上主對他的呼召，那美好的仗已經打過，當跑的路已跑盡，所信的道已經守住。願上主安慰與扶持家人。」

在追思與禮儀的部分，家屬選擇專門籌辦長老教會信徒後事追思活動的榮耀國際生命事業公司，依照長老教喪禮流程，負責著孝服、領遺體、整理儀容、入殮禮拜、安息禮、牧師祝禱、出殯、撿骨封罐等相關事務。

至於李登輝的安葬地點，依照府方對卸任元首的尊重及規劃，骨灰存放於在新北市汐止區的國軍五指山軍人公墓特勳區。

五指山軍人公墓的管理單位為國防部後備指揮部軍墓組，相關人士表示，李登輝將成為繼前總統嚴家淦後，第二位安葬五指山的國家元首，該區過往以土葬保留完整遺體的佔大多數，但李登輝為基督徒，尊重家屬採取火化的選擇。

▼前總統李登輝將安葬於五指山國軍示範公墓特勳區。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼前總統李登輝7/30辭世，外傳將安葬於五指山國軍示範公墓特勳區，特勳區中一處施工工地據傳就是安葬地。軍方表示，該處只是水土保持工程施工處，並非李前總統下葬之處。（圖／記者湯興漢攝）

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