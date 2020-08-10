影／森喜朗抱病弔唁李登輝　台大醫眼尖發現「手背玄機」：真情流露勝過千言萬語

記者張靖榕／綜合報導

日本前首相森喜朗率跨黨派黨員，來台弔唁前總統李登輝，此前先與總統蔡英文會見。會談中森喜朗提及正在接受洗腎治療，而他的右手背也被台大醫學教授陳耀昌發現留有「靜脈留置針」，通常是護士為一段時間內仍需要靜脈注射的病人所留，而陳認為森喜朗抱病弔唁的真情流露勝過千言萬語，搞不好還是國際外交史上第一次。

▲蔡英文在總統府會見森喜朗。（圖／翻攝蔡英文推特）

森喜朗率團9日飛抵台灣，前往總統府會見蔡英文時表示，個人正在接受洗腎治療，無法離開東京2天以上，不過受日本首相安倍晉三所託，因此單日來回台日，向前總統李登輝弔唁致意。

與蔡英文會見席上，森喜朗右手紗布從西裝襯衫的袖子底下延伸至手背，底端稍微露出酒精棉球。陳耀昌在臉書發文指出，紗布底下隱約可判斷有「靜脈留置針」，酒精棉球則是用於墊在針頭上。

▲森喜朗手上隱約可見靜脈留置針。（圖／記者李毓康攝）

陳耀昌表示，打點滴的病人若需出院，但還有繼續進行靜脈注射的必要時，醫護人員會將靜脈留置針留在病人手上，以免過於頻繁重複插針入靜脈，「裝了靜脈留置針後，每次注射完藥物之後，必須注入抗少量抗凝血劑，以防血液凝固而不堪再用。為了防止感染，靜脈留置針必須每三、四天更換一次。」

也已高齡83歲的森喜朗顯然是抱病前來台灣弔唁李總統的，陳耀昌認為「這樣的真情流露勝於千言萬語或政府公報」，而且在國際外交上可能史無前例。