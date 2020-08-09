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影／「今天是最後一次話情誼」　森喜朗悲痛弔唁李登輝：各有立場但友情未曾動搖

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記者陶本和／台北報導

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，日本由前首相森喜朗率領跨黨派議員組成弔唁團於9日下午飛抵台北松山機場，並於16時入府會見總統蔡英文，結束後則前往台北賓館弔唁並向媒體發表談話。森喜朗在追思致詞時不禁感嘆，彼此雖各有立場，但友情未曾動搖，今天站在這裡就是證明，只是這個場合，卻成了最後一次話友誼的機會了。

▲▼日本弔唁李登輝訪台團,訪團代表日本前首相森喜朗 。（圖／記者李毓康攝）

▲前日本首相森喜朗率日本弔唁李登輝訪台團 。（圖／記者李毓康攝）

森喜朗表示，他想到李登輝98年的人生，感到人與人之間強烈的連結、羈絆， 以及精采輝煌，「我們好幾次相擁而笑，度過愉快的時光。您身為台灣總統，我身為日本總理，雖然各有立場，但是彼此作為人的友情與尊敬，未曾動搖。」

森喜朗強調，今天他站在這裡，正是證明了上述這一點，「只是，我內心深感悲痛的是，這個場合成了我們最後一次話說友情的機會了。」

森喜朗表示，在他卸任總理後， 於2003年訪問台灣時，在柯子彰選手的墳前，感謝他與父親的友情， 並祈禱兩人展現的日台友好精神，能從家父的世代傳承到我的世代、以及再下一個世代，「之後經過17年，日前我在東京為悼念您逝世前往簽名時，看到許許多多的日本人排著長長的隊伍，在您的遺像前祈禱，希望日台友好。 」

▲▼日本弔唁李登輝訪台團,訪團代表日本前首相森喜朗 。（圖／記者李毓康攝）

▲前日本首相森喜朗率日本弔唁李登輝訪台團 。（圖／記者李毓康攝）

森喜朗指出，如同我們兩人的羈絆跨越大海、超越立場，如今台灣與日本之間， 有許多人與人之間的連結、羈絆，「台灣完成您理想中的民主化，台灣與日本共享自由、民主、人權及普世價值，建立絕佳的友好關係。」

森喜朗說，他深信李登輝與他的友情，也一定會確實傳承給下個世代，日台友好關係將更為堅固，「李登輝先生，如同家父與柯子彰選手超越國籍，追著同一顆橄欖球， 您與我超越政治立場，追求亞洲及世界的和平與繁榮的相同夢想。」

森喜朗表示，「戰敗的日本在處理戰後問題的風暴中如何守住領土一體性，讓我真正了解到這過程的，也正是您。今後我也希望以體育的力量與世界的人們相連結，繼續與您追求同一個夢想。 」

森喜朗指出，去年日本成功舉辦世界盃橄欖球賽，明年夏天因新冠肺炎疫情 延期一年的東京奧運及帕運將展開序幕，「日前我前往東京簽名處時，會場播放著您喜愛的音樂『千風之歌』。明年2021年7月23日， 在東京奧運開幕典禮上，一定會吹著溫柔的風，屆時，我將仰望天空， 感受您為東京奧運及帕運圓滿成功祈禱的靈魂與笑容。 」

▲▼日本弔唁李登輝訪台團,吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日本弔唁李登輝訪台團抵達台北賓館，外交部長吳釗燮、總統府秘書長李大維也抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼日本弔唁李登輝訪台團,李大維 。（圖／記者李毓康攝）

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