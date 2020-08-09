影／森喜朗弔唁李登輝訪台3小時快閃：他告訴日本人許多不知道的事

記者陶本和／台北報導

前總統李登輝辭世，享耆壽98歲。日本前首相森喜朗9日帶領「日本弔唁故李前總統訪台團」一行人訪台，他在追思後表示，李登輝告訴日本人許多不知道的事情，更教了他很多事情，日本人要對日本有信心，日本一直都很感念李登輝。

森喜朗率領黨派議員組成弔唁團於9日下午14時33分飛抵台北松山機場，並於16時入府晉見總統蔡英文；在會見之後，一行人則前往台北賓館參與李登輝的追思會。

森喜朗表示，今天有超越各黨派人士過來追思李登輝 大家都很尊敬他，在李登輝過世後，安倍晉三首相和他一起討論過，身為李登輝的友人，想要親自去台灣追思，所以派他來台追悼李登輝，「雖然我身為團長，但不是我組成這個團，只是因為年紀大擔任團長。」

▲日本弔唁李登輝訪台團，訪團代表日本前首相森喜朗。（圖／記者李毓康攝）



森喜朗指出，他有與李登輝的家屬坐下來聊一些話，告知有很多國會議員想來見李登輝，李前總統告訴以前日本人許多不知道的事情，日本人以前對日本很沒有信心，告訴日本應該要有信心和驕傲的心。

森喜朗表示，李登輝到日本的演講對日本人影響很深，他認為日本對於國際要有貢獻，他當年也跟李登輝討論過這些事，更教了他很多他不知道的事情，「他一直告訴我，一定要對日本有信心，日本能從戰後走過來，李前總統非常有貢獻。」

在森喜朗結束弔唁李登輝的行程後，一行人便搭上外交部準備的專車，直奔回松山機場，於晚間搭上專機返回日本，在台停留時間僅約3個多小時。

本次訪團成員，是跨黨派組成，共有16位成員，其中包括9名跨黨派議員，包含古屋圭司、岸信夫、衞藤征士郎、長島昭久、中山泰秀（以上自由民主黨）、富田茂之（公明黨）、中川正春（立憲民主黨）、榛葉賀津也（國民民主黨）、石井章（日本維新會）等九人；而日本台灣交流協會理事長谷崎泰明也陪同。

▼日本弔唁李登輝訪台團抵達台北賓館，醫護人員在入口處為日方團員噴酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

