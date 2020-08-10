悼念李登輝　阿札爾：他是21世紀民主浪潮中的重要領袖

記者陶本和、蔡文鈴、李佩弦／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）10日上午入總統府晉見總統蔡英文。稍早阿札爾發表談話，除感謝蔡英文邀請美方來台之外，也向前總統李登輝逝世表達哀悼，大讚他是21世紀民主浪潮中的重要領袖。

▲蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）



阿札爾表示，很高興能來台灣傳達美國總統川普對台灣強而有力的支持，並恭賀蔡英文於2020年展開第二任期，展現台灣向國際立足的勇氣，對全球都有深刻的啟發。

阿札爾也藉由來台行程中，赴追思會向李登輝哀悼，盛讚李登輝是民主之父，是在21世紀民主浪潮中的重要領袖。

針對本次參訪重點，阿札爾表示，將與參訪團著重於台灣醫衛、防疫成就上，探討如何與美國合作，一起回應各項挑戰；而台灣防疫成就 是全球表率，彰顯台灣透明公開，民主價值本質的存在 。台灣在新冠肺炎疫情及防堵後續的處理上，與各國分享資訊做的很好，台灣因為在醫衛產業上成就，讓台灣向他人身出援手，遞送醫療物資，包括美國、太平洋島國。

最後，阿札爾再一次感謝蔡英文歡迎參訪團來台，期待善用機會向台灣學習醫衛上的成就。

由於正值防疫期間，阿札爾訪台會見總統蔡英文，所有防疫措施都相當謹慎。美國衛生部近日與台灣相關單位就訪團防疫措施持續密切溝通，所有訪團成員除了必須提出離美前72小時內檢驗為陰性的報告，抵台後還需通過檢測才能入境。

在台期間，訪團成員出入公共場所一律戴口罩，並將與民眾接觸的機會降到最低；若阿札爾因公開致詞需將口罩取下，他將與周遭人士保持社交距離，以確保各方健康安全。