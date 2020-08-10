▲ 百年三峽農會力拚創新，「三峽農饗樂遊」北大特區開展。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

2020年適逢三峽區農會120週年「呷百二」生日，年度亮點農特產品聯合行銷活動將於8月15、16日兩天正式開展，活動地點不同以往於三峽祖師廟長福橋，改於「三峽北大特區」大義路、學成路口綠地，期能連結舊城區與新市鎮居民，更邀請外地民眾共襄盛舉，以拓展三峽文化底蘊與特色農產品的在地行銷舞台，歡迎民眾持振興三倍券與農遊券支持在地農產品。

三峽區農會理事長林文良表示，三峽氣候溫暖雨量均勻，土壤富含有機質，孕育各項優質農產品，綠竹筍之鮮甜媲美水梨而獲「梨仔筍」美名，今年三峽區筍農榮獲新北筍王爭霸賽亞軍；三峽茶葉品項多元，其中「青心柑仔」種茶樹以無化學農藥種植，讓小綠葉蟬造訪，除了能沖出具綠豆清香的經典「碧螺春」綠茶，還能以紅茶製程發酵出具果蜜香的「蜜香紅茶」。

▲ 農民轉型精進栽培技術與品種，為消費者提供優質農產品。

林文良說，今年三峽茶農更榮獲「全國紅茶製茶技術競賽」第二名，堪稱小葉種紅茶製茶冠軍；新北市唯一的蜂蜜產銷班也在三峽，雖然產量不多，今年就有5位三峽蜂農參與「全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」榮獲頭等獎。

三峽區農會總幹事張永巨表示，農會致力推廣在地農產業百年有餘，累積各項農特產獲獎紀錄，更跳脫傳產經營模式，輔導農民轉型精進栽培技術與品種，為消費者提供優質農產品，也為農友開發特色加工農產品推向國際。

張永巨說，為了接觸年輕世代親子家庭，農會攜手YOYO家族邀請民眾攜家帶眷遊三峽！除了豐富表演活動，更設計了親子互動食農教育闖關活動，從原味食材的天然味道學習分辨真假蜂蜜，寓教於樂的三峽農會正逐步轉型，除了保有百年實力，更貴在創新的思維。

▲ 8月15、16日活動現場使用三倍券消費，可再享加碼優惠，讓200元變300元、500元變600元。

農業局副局長諶錫輝表示，老農會也能有新思維，今年三峽區農會與蛋糕業者「塔吉特」合作，烘焙師將三峽有機碧螺春綠茶，幻化成有香氣清爽的綠茶千層蛋糕，全省塔吉特門市都買得到，也邀請民眾直接來活動現場品嚐，配上一杯蜜香紅茶。

此外，三峽開發碧螺春綠茶細麵，榮登臺灣農漁會百大精品，除了在三峽區農會鮮農直賣所上架，更透過農業局媒合在7-eleven虛擬通路上架，即日起至9月20日可在ibon預購，未來將在部分門市上架。

農業局表示，8月15、16日活動現場使用三倍券消費，可再享加碼優惠，讓200元變300元、500元變600元。除了三倍券加值外，現場消費滿500元可換得茶包組合農饗禮、滿1000元換有機碧螺春細麵，更有三峽必吃美食老陳三豆花、童哥古早味糯米腸、百年老店星葉水冰及金三峽牛角等在現場販售。

「美麗最大的祕密」