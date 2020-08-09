▲ 小小工程師和市長侯友宜報告新北市立美術館工程進度。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020新北市兒童藝術節FUN電最後一波！「玩美島-新北美x陶博館」展區自即日起至8月16日止於新北市鶯歌陶瓷博物館壓軸登場。新北市立美術館首次結合兒藝節打造全新展區，讓小朋友體驗多元豐富的藝術教育活動，共規劃20場精彩演出、9組藝術裝置及超過100場次體驗活動。此外，全新進化版的「新北美術號−ARTGOGO」藝術巴士也在玩美島首次登場，邀請小朋友化身小小美術館員，用想像力一起蓋美術館！

8日新北市長侯友宜化身美術館工頭，帶領小朋友與青年藝術家楊瀚橋用藝術共創三鶯新風貌，攜手打造屬於全民的美術館。侯友宜表示，新北市立美術館未來將於三鶯完竣，三鶯地區本有歷史悠久的陶瓷產業和富饒的人文氣息，現在更以美術館為核心，逐步整合各局處軟硬體資源，藉此推動「三鶯文創整合計畫」，將三鶯地區形塑為藝術城鎮，打造新北市最重要的藝文廊帶，一舉翻轉城市風貌。

▲ 新北兒藝節「玩美島」壓軸登場 多元藝術打造出三鶯新風貌。

文化局局長龔雅雯表示，本次透過美術館與兒童藝術節「怪獸訓練場」的雙品牌結合，推出「小小館員出任務」藝術關卡，包括「玩美島計畫」、「策展魔法師」、「奇幻美術館之森」及「新北美術號－ARTGOGO」，讓小朋友藉由體驗關卡提升策展力、色彩表達、藝術知識與手作能力，以豐富多元的體驗激發創造力，讓小朋友藝術視野超展開！

此外，多組知名兒童劇團如蘋果劇團、好玩的劇團，以及超過20組街頭藝人快閃演出，與水管打擊樂、泡泡秀、踢踏舞、馬戲雜耍等在園區裡不期而遇，全面開啟小朋友的視聽感官。此外，現場還能參加巨大扭蛋機的限量抽獎活動，都有機會抽中神秘好禮！更多資訊請上兒藝節官網：https://reurl.cc/GV99oG新北市立美術館官網：https://www.ntmoa.tw/及新北市立美術館臉書查詢。

「美麗最大的祕密」