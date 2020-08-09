▲ 新北簡政便民農地水保輔導，民眾申請有感省時又省錢。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

對於民眾小規模之新北市山坡地農業使用行為，新北市政府農業局推出免費水保服務團線上預約便民服務，民眾只需在家線上填寫農地輔導申請表單，農業局受理後將指派水保服務團技師到現場勘查，落實「簡政便民」的施政目標。

新北市石門區江女士平時於石門山區自有之土地從事農耕工作，因收成不佳後來又想耕植檀香、樟樹等較有價值之樹木，然因擔心耕植之水源不足，故到農業局與水土保持服務團諮詢申請農地輔導，水土保持技師建議江女士設置農塘以便儲留水源增進農地水源涵養並達到種植之目的。

新北市樹林區李先生退休後，於樹林山區購置了一塊約100坪大的土地而進行整理，因對於植物的習性陌生且對於山坡地法規不清楚，特別向農業局詢問水保相關法令，新北水保服務團技師及同仁前往勘查，現場指導李先生須將整理之坡面及地坪裸露面部分加強作簡易之修整及植生覆蓋以避免沖刷。江女士及李先生經輔導後感謝水保技師提供如此便民及專業的服務，並表示原來水保申請這麼簡單。

農業局長李玟指出，新北市本年度截至7月底受理農地輔導之申請案件共有35件，8月12、26日上午新北市水土保持服務專車更將前進雙溪、深坑公所免費提供民眾諮詢，新北市水保服務團於每周一、四在新北市政府22樓現場提供免費水土保持專業諮詢。

李玟表示，為促進坡地合理使用，農業局積極輔導農民坡地維護之方法，除了有效減少農民農地違規情事，並期望經技師輔導後，農民能深入了解農地水土保持處理與維護之重要，除提高水土保持安全外並促進坡地之合理使用。民眾倘有農地利用的水土保持問題，皆可前往洽詢省時又省錢；或撥打水土保持服務專線：02-2965-9930洽詢。

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