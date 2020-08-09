▲ 漁業署「金鑑漁港」選拔，新北市府大力推薦石門「富基漁港」。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市海岸線長達145公里，擁有28處漁港，海岸風景優美，石門區富基漁港為北海岸最重要的漁港之一，也是北海岸著名的海鮮聖地。市府今年特別提報富基漁港參選漁業署「金鑑漁港」選拔，至2020年10月31日前，民眾可進行投票，還有機會抽中神祕小禮物。

新北市政府今年特別推薦富基漁港參加漁業署舉辦之「109年度漁港環境評鑑活動」，爭取「金鑑漁港」的肯定，活動時間從6月起至10月底，民眾來富基漁港旅遊並拍照，再透過APP或網址，上傳至金鑑漁港評鑑網站，並填寫問卷，及到農業委員會漁業署FB粉絲專頁按讚，就有機會得到神秘小禮物。

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▲ 富基漁港位於新北市石門區富基里，墨西哥帽的外型與販售各式新鮮海產。

富基漁港位於新北市石門區富基里，坐落於北海岸風景特定區內，具有絕佳地理位置，並設有著名的富基漁市，墨西哥帽的外型與販售各式新鮮海產，提供遊客來拍照打卡及品嚐現流海產。

周末假期到北海岸一遊，除了可以欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等沿岸美景外，也可至白沙灣、中角灣玩水衝浪，並可以到北海岸最具盛名的「富基魚市」品嚐美味海鮮，且使用振興券消費，滿1000元即送100元等值商品，滿2000元送200元（以此類推）。

▲ 民眾假期來石門富基漁港觀光消費餐飲，吃海鮮、看日落、賞海景，好吃又好玩。

另外，漁港內新啟用的多功能突堤碼頭，採用跨樑碼頭設置棧橋平台，加大平面面積增設遊憩座椅及植栽，打造成漁港中央的親水遊憩空間，民眾不僅可以來漁港吃海鮮還可以在碼頭上看日落賞海景，過個身心俱活的周末假期。

農業局表示，新北市28處漁港，各自有獨特的美感及特色，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫，賦予漁港新的價值。富基魚市是北海岸著名的海鮮產地，除了知名的萬里蟹、貢寮鮑外，各式各樣從漁港直送的新鮮魚貨如海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚等更是應有盡有，且多功能突堤碼頭提供遊客觀賞夕陽的最佳地點。歡迎民眾假期來富基漁港觀光消費餐飲，吃海鮮、看日落、賞海景，好吃又好玩！

「金鑑漁港」投票網址：https://reurl.cc/KkyNKg

「美麗最大的祕密」

▲ 石門「富基漁港」各式各樣從漁港直送的新鮮魚貨如海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚等更是應有盡有。