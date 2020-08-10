黎智英被捕　香港蘋果：無畏無懼一定撐下去

▲黎智英10日被依港版國安法逮捕，港警抵達壹傳媒大樓搜查。（圖／路透社）

文／中央社

壹傳媒創辦人黎智英上午遭警方逮捕後，香港蘋果日報今晚發表聲明，對港警此舉「極度憤怒」及「最強烈譴責」；而蘋果員工必定「無畏無懼，繼續在打壓中以真相說亮話」，且「一定撐下去」。

這項聲明指出，黎智英及壹傳媒集團多名高層人員被港警以「港區國安法」及其他罪行為由拘捕，數以百計員警到蘋果日報大樓封鎖搜查，企圖以威嚇手段侵害新聞自由，製造白色恐怖，蘋果日報「感到極度憤怒，並予以最強烈譴責」。