譴責港府濫用惡法！ 國台辦：民進黨政府亂港謀獨

▲黎智英涉港版國安法被捕。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

香港壹傳媒創辦人黎智英與兩名兒子，公司4名高層今（10日）因涉嫌違反港版國安法被捕，陸委會表態力挺，譴責相關方面濫用惡法，打壓港人言論、新聞自由及公民權利。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今晚有最新回應，指出「民進黨政府長期以來插手香港事務，就是亂港謀獨。」

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（資料圖／記者曾俊豪攝）

針對台灣方面譴責香港特區政府拘捕黎智英事件，馬曉光說「民進黨政府長期以來插手香港事務，支持煽動黑暴勢力，惡毒攻擊一國兩制，目的就是亂港謀獨。香港特區政府依法處置違法分子理所當然，不容干涉。任何觸犯香港國安法的行徑，都必將受到法律追究。」

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

關於香港壹傳媒創辦人黎智英與兩名兒子，因涉嫌違反港版國安法被捕，台灣方面也發出力挺聲音。陸委會第一時間表態，譴責相關方面濫用惡法，打壓港人言論、新聞自由及公民權利，「如此侵害人權的惡質行徑，只會讓港人更加離心離德，讓中共及香港的國際形象更形不堪。」

行政院長蘇貞昌也表示，對岸自毀承諾對香港50年不變，現在香港情勢危急，對岸不該如此對待香港。「我們還是呼籲中國政府應該信守承諾，應該對香港的民主自由要尊重。