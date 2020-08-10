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快訊／反制美國！　中國宣布制裁11名「涉港表現惡劣」美國人士

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▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

美國近日宣布制裁香港特首林鄭月娥、香港中聯辦主任駱惠寧等11人。大陸外交部發言人趙立堅10日宣布進行反制，中方決定從即日起制裁在涉港問題上表現惡劣的11名美方人士。

趙立堅於例行記者會上表示，美國國務院和財政部以破壞香港自治為由，宣布制裁11名中國中央政府部門和香港特區官員，公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

針對美方錯誤行徑，趙立堅透露，中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員盧比奧、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁格什曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨實施制裁。

美國宣布制裁香港有關官員後，駱惠寧曾表示自己是做了對的事情，並且他在美國沒有任何資產，美國的制裁只是做白工，「我也可以向川普先生寄100美元（約2940元新台幣），以供他凍結之用」。

除此之外，港府也發聲明表示，美國做法粗暴地干涉中華人民共和國內政，部分政客以香港為旗子，在中美關係之間製造事端，做法極不尊重，將損害香港與美國在各個層面的關係，特區政府對此感到非常遺憾。

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