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游錫堃讚黎智英「大丈夫」：面對地球上最強大惡勢力威武不屈

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▲立法院長游錫堃前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

根據香港《東網》報導，《港區國安法》實施至今1個月，警方10日上午以「涉嫌勾結外國勢力」，逮捕壹傳媒董事長黎智英等7人。對此，立法院長游錫堃在臉書發文，讚黎智英「面對地球上最強大的惡勢力，富貴不淫，貧賤不移，威武不屈，真乃大丈夫也！」

根據香港《東網》報導，黎智英和2個兒子黎見恩及黎耀恩，皆因涉及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；黎智英另被控詐騙罪。消息指出被捕的壹傳媒高層中，包括執行董事張劍虹、周達權。黎智英左右手Mark Simon則因在海外未被立即逮捕，但遭通緝中；他稍早在社群網站貼出黎智英被捕的消息。

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

針對黎智英等人因涉嫌違反港版國安法遭捕，總統府發言人張惇涵表示，此舉嚴重戕害香港的新聞自由、人權法治與民主自由。

張惇涵表示，台灣作為國際民主價值同盟的一份子，對於北京當局此種繼續侵害香港的民主及人權的做法，表達高度的遺憾和譴責。

張惇涵指出，要再次呼籲北京當局，應該解決爭議，而非解決人民，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會回歸平靜。

張惇涵重申，民主的台灣會與香港同心，相挺香港人民、相挺自由民主的普世價值，台灣也會透過「台港服務交流辦公室」等實際作為，與國際民主陣營的夥伴持續撐香港、撐港人。

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