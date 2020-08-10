黎智英坦言「不知道」壹傳媒未來！　警方稱「跳過編採部門」帶走幾大箱塑膠盒

記者劉亭／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英等7人今（10）日早上被捕，港警派出200名警員前往辦公大樓搜查。黎智英也被帶到2樓辦公室進行調查，下午被帶離辦公室時透露，不確定壹傳媒未來如何，船到橋頭自然直。

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

根據明報報導，港警早上9時45分許進入壹傳媒將軍澳辦公大樓，已出示法庭手令，要求內部成員配合。警方國安安全處高級警司李桂華指出，由於地點是傳媒機構，部分區域如編採部不會進行搜索。

▲香港國安安全處高級警司李桂華接受採訪。（圖／翻攝自香港警察臉書直播）

黎智英於上午11時許被押回辦公室，直到下午1時半許才坐車離開。被記者問及壹傳媒未來打算時，黎智英坦言「不知道」。他也指出，警方事前並未通知，行動阻礙新聞自由。

而蘋果日報副社長、前任總編輯陳沛敏下午1時許則在臉書發文表示，收到許多人問候、查詢，目前人在報館現場，暫時沒事，所有同事會繼續編採工作，新聞繼續發布、報紙明天照常出街。

壹傳媒執行董事張劍虹也於中午12時許被押至壹傳媒大樓，直到下午近2時才由警方押送，坐私家車離開，警方被目擊以多個大塑膠箱裝著證物離開。

被捕7人名單包含，壹傳媒集團創辦人黎智英、黎智英長子黎見、黎智英次子黎耀恩、集團營運總裁、財務總裁周達權壹傳媒行政總監黃偉、強壹傳媒動畫總經理吳達光、壹傳媒集團行政總裁張劍虹。

▲黎智英涉港版國安法被捕。（圖／路透社）

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