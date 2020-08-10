林夕改寫個人作品《約定》對話逃亡港人！網友嗆：不尊重原作　陸官媒指「港獨」

▲林夕在IG與羅冠聰隔空對話。（圖／翻攝自林夕IG）

記者劉亭／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英等9人10日因違反港版國安法被逮捕。大陸官媒中午發文，點名香港知名詞曲家林夕改寫經典作品《約定》，與「港獨」羅冠聰隔空對唱，大火已燒往娛樂圈。

根據環球網報導，香港眾志創黨主席、前香港立法會議員羅冠聰近日在社群平臺改寫《約定》，「還記得家中晚餐的臉龐，還留著告別如今的脈膊，就算我與你分離，不願捨棄，待那天微笑，我亦會一起」，並且下了林夕、尊重作者的話題。

林夕7日也在IG發文回應，「還記得當天抗爭多難捱 還留住每段歷史的孽債」、「仍未忘跟你約定心念沒有死，就算你去國胸懷 不敵天氣 你的親人 都可認得你」等詞，配圖則是毛筆字書寫「約定」2字，文末更直接標註羅冠聰。

▲羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

有網友留言大罵林夕「原詞寫得這麼好，在這邊亂改？不知道尊重下原作者嗎？」但由於《約定》原作詞家正是林夕本人，因此許多其他網友紛紛留言，「感謝提供笑話一則」、「笑到出外太空」、「笑死我」。

羅冠聰在港版國安法生校前已逃往海外，港警7月31日以涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪名對其發佈通緝令，他隨後在臉書上宣佈，與親人斷絕關係，不再往來， 「我們的罪名，只是太愛香港」。

而公開資料顯示，林夕原名梁偉文，1961年生於香港，為香港知名文字工作者，尤以填詞人及多媒體創作人身份為人熟悉，是香港樂壇創作作品最多的填詞人之一，目前於台灣長住。

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