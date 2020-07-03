羅冠聰承認：國安法生效前「已離開香港」　行蹤未透露

▲羅冠聰 。（圖／翻攝自臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

剛解散的「香港眾志」創黨主席羅冠聰日前傳出，已在「港區維護國家安全法」生效前離港。他2日晚透過臉書證實，他已經離開香港，但基於風險評估，暫時不便透露更多資訊。

據《香港01》報導，「港區維護國家安全法」6月30日晚上實施，前立法會議員羅冠聰1日出席美國國會外交委員會聽證會，及後有指他在《國安法》立法前夕已離港。羅冠聰2日透過簡訊向媒體表示，他現已離港，將專注國際連結、民間外交工作，基於風險評估，暫時不便透露更多資訊，「希望各位朋友見諒。」

羅冠聰當晚同時在臉書發文，指國安法首日實施，以言入罪的情況已經發生，自己在聽證會發言，向國際社會陳明國安法實施後，香港真實的人權狀況，同時也使自己陷入不可預知的危險之中，「經歷兩天，相信大家都感覺到國安法為香港帶來的改變和限制：本地能夠承擔的國際線工作大規模壓縮，所冒的風險亦幾何上升。」

他認為，面對如此形勢，深信必須要有國際視野的政治人物作出抉擇，在民間外交層面以港人的身份發聲，因此他在答應出席聽證會並決志日後承擔這種責任時，就已有走到國際的準備。

▲香港前立法會議員羅冠聰。（圖／記者曾俊豪攝）

羅冠聰表示，離開香港的決定有相當多的考慮，包括能說出口的、必須保密的，也包括自身和別人的安全，選擇在何時公佈，也有更多相關考慮，未來的承擔，將會是很遙遠和漫長，感謝各位朋友對其關心、理解和體諒，為保他人安全，一切個人資訊抱歉未能詳細交代。

他感歎道，「今此一別，尚未知歸途何期。從飛機望下香港的繁華璀璨，是我心目難以忘懷的一幀剪影。願他朝有幸，半生歸來，仍是那位無忘初衷的少年。願香港安好，願榮光早日到來。」

大陸全國人大常委會6月30日通過「港版國安法」後，羅冠聰及眾志核心成員黃之鋒、周庭同時宣佈退出，其後眾志宣佈解散。據悉，黃之鋒及周庭因為官司在身，無法離港。