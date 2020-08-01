　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

對港警通緝令感到恐懼　羅冠聰宣布與親人斷絕關係

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼前香港立法會議員羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

▲前香港眾志成員羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

港警7月31日正式通緝6名流亡海外的港人，包含前香港眾志成員羅冠聰、港獨聯盟召集人陳家駒、英國駐港總領事館前職員鄭文傑等。對此，羅冠聰表示感到失落、無奈及恐懼，指離開香港後已沒有聯絡的親人，並宣布正式與親人斷絕關係，不再往來。

羅冠聰在臉書上指出，他與各位香港人一樣，都是從新聞媒體得知與其他5位身處海外的香港人，即將會被以「國安法」通緝，「我完全不知道我的『罪名』是甚麼，亦覺得已無關重要，『欲加之罪，何患無辭？』或者最終的答案，只是因為太愛香港。」

羅冠聰提到，他從離港的一剎那已準備流亡海外，但現實降臨在眼前時，其實也會失落、無奈和恐懼，但他選擇用行動面對，「我一直主張香港應有民主、自治，主張外國應對中港侵害人權官員制裁，主張國際社會應積極回應新彊集中營、香港自治崩塌等狀況。這些倡議即使我被列入通緝令上，都不會改變。」

羅冠聰指出，一連串拘捕、DQ以及通緝，更印證了他們需要活躍在國際舞台，「我很愛香港，愛她的土地、文化和氛圍，但我更愛香港人的價值，以及每位在這片土地上紮根生存的人的未來，這是遠大於我個人的榮辱得失，以及長期漂泊在外的代價，所以我願意承擔。」

羅冠聰強調，他所有在海外的倡議工作都是以個人身份而行，沒有與任何人有政治聯繫，也沒有受薪或收受任何利益進行倡議工作，「我離港後已沒有聯絡我的親人，在此亦正式與他們斷絕關係，不再往來。」

羅冠聰還說，他會在能力範圍內保障自己的安全，希望各位不用擔心，「前路茫茫，總有曙光。」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／中部工程師染疫！增6境外移入　1感染源待釐清
LIVE／增6例境外移入　中部工程師疑本土染疫！陳時中親自說
狠愛演宣布「全面停更」！　認了：內部確實有些問題
KTV唱一半警察突臨檢！「2大咖男歌手」摘口罩合照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

對港警通緝令感到恐懼　羅冠聰宣布與親人斷絕關係

死前爆武漢醫院內幕！女護士墜亡「排除刑事案件」　網怒炸：監控又壞了？

大陸派60人檢測支援隊赴香港！　7名先遣隊員2日抵港

川普將禁TikTok　字節跳動：對長期成功有信心

夫妻搬家翻出「玫瑰粉蓮花陶瓷瓶」…壁爐生灰70年　拍賣一夜入帳1248萬樂歪

德國中止與港引渡協議！　陸駐德大使館發聲了…

陸高官著《平安經》被推爆　網一看全傻了：時代笑話！超扯內容曝光

女兒養8年沒戶口！單親爸做親子鑑定…結果「綠到爆」

北斗三號開通！陸衛星導航系統「服務世界」　汪文斌：全球一半國家都在使用

黃之鋒等12名香港民主派　被取消立法會參選資格

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

對港警通緝令感到恐懼　羅冠聰宣布與親人斷絕關係

死前爆武漢醫院內幕！女護士墜亡「排除刑事案件」　網怒炸：監控又壞了？

大陸派60人檢測支援隊赴香港！　7名先遣隊員2日抵港

川普將禁TikTok　字節跳動：對長期成功有信心

夫妻搬家翻出「玫瑰粉蓮花陶瓷瓶」…壁爐生灰70年　拍賣一夜入帳1248萬樂歪

德國中止與港引渡協議！　陸駐德大使館發聲了…

陸高官著《平安經》被推爆　網一看全傻了：時代笑話！超扯內容曝光

女兒養8年沒戶口！單親爸做親子鑑定…結果「綠到爆」

北斗三號開通！陸衛星導航系統「服務世界」　汪文斌：全球一半國家都在使用

黃之鋒等12名香港民主派　被取消立法會參選資格

250萬買2套公寓...他現場一看傻眼：只有一扇門！開發商甩鍋

至少來台2個月！比利時工程師驚傳染新冠　指揮中心證實：感染源待釐清

外送哥「腳爽踩賓利」狂搖擺！他內湖直擊驚呆...網喊肉搜：沒碰過壞人

推動0歲閱讀　雲林縣文觀處「閱讀起步走」系列活動開跑

快訊／比利時籍工程師染疫！國內增「6境外+1感染源待釐清」本土0確診恐中斷

型男網紅金山區長廖武輝當麻豆　帶你騎YouBike輕鬆漫遊「社區小旅行」

夏季「埋線減重」夯！醫師提醒「4種人」需評估後再執行

16歲孫狂買遊戲點數全為「她」　超級阿嬤帶他到警局...秒破詐騙梗

27歲CEO年薪千萬！每月砸錢租別墅：幹嘛買房？

模擬東奧賽／王子維體驗賽場很不同　連拿15分不想給對手翻身

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

女兒養8年！單親爸親子鑑定綠爆

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

絕美Coser「裙底風光」全都露

北斗三號正式開通！陸外交部回應了

陸高官《平安經》被推爆！網看傻了

玫瑰粉蓮花陶瓷瓶藏壁爐70年！拍賣入帳1248萬

升學考放榜！他放火燒屋8F跳樓亡

攝影師覺得怪怪的　3歲女孩得白內障

違反國安法！港警通緝羅冠聰等6名海外港人

計程車激喇活春宮！女低頭「忘情咬咬」嬌喘片外流

24歲女老宅旁含恨慘死！1個月3次巧遇引殺意

好心扶摔車老翁　女騎士反被敲詐

德中止與港引渡協議！陸大使館回應…

遭長輩性侵...爸媽卻嫌丟臉！　她拍「裸露照」月入33萬

更多熱門

相關新聞

制裁侵害人權中企　蓬佩奧祭簽證限制

制裁侵害人權中企　蓬佩奧祭簽證限制

在美中爆發領事館風波之際，美國國務卿蓬佩奧27日透過推特表示，國務院要對向涉及侵犯人權政府提供實質協助的中國科技公司特定員工實施簽證限制，文中特別點名華為。該篇貼文以圖文方式呈現，圖片更標註「如果你正在和華為做生意，那你就是在與侵害人權者做生意」語句，針對性極為強烈。

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

情侶滑進摩鐵　警揭真實身分女友傻眼

港警防爆裝備升級　防割頸蛙服亮相

港警防爆裝備升級　防割頸蛙服亮相

即／香港啟德發現疑似爆裂物　港警疏散居民

即／香港啟德發現疑似爆裂物　港警疏散居民

性侵女屋主逃海外21年　為疫情回台秒被逮

性侵女屋主逃海外21年　為疫情回台秒被逮

關鍵字：

羅冠聰通緝港警

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面