對港警通緝令感到恐懼　羅冠聰宣布與親人斷絕關係

▲前香港眾志成員羅冠聰。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

港警7月31日正式通緝6名流亡海外的港人，包含前香港眾志成員羅冠聰、港獨聯盟召集人陳家駒、英國駐港總領事館前職員鄭文傑等。對此，羅冠聰表示感到失落、無奈及恐懼，指離開香港後已沒有聯絡的親人，並宣布正式與親人斷絕關係，不再往來。

羅冠聰在臉書上指出，他與各位香港人一樣，都是從新聞媒體得知與其他5位身處海外的香港人，即將會被以「國安法」通緝，「我完全不知道我的『罪名』是甚麼，亦覺得已無關重要，『欲加之罪，何患無辭？』或者最終的答案，只是因為太愛香港。」

羅冠聰提到，他從離港的一剎那已準備流亡海外，但現實降臨在眼前時，其實也會失落、無奈和恐懼，但他選擇用行動面對，「我一直主張香港應有民主、自治，主張外國應對中港侵害人權官員制裁，主張國際社會應積極回應新彊集中營、香港自治崩塌等狀況。這些倡議即使我被列入通緝令上，都不會改變。」

羅冠聰指出，一連串拘捕、DQ以及通緝，更印證了他們需要活躍在國際舞台，「我很愛香港，愛她的土地、文化和氛圍，但我更愛香港人的價值，以及每位在這片土地上紮根生存的人的未來，這是遠大於我個人的榮辱得失，以及長期漂泊在外的代價，所以我願意承擔。」

羅冠聰強調，他所有在海外的倡議工作都是以個人身份而行，沒有與任何人有政治聯繫，也沒有受薪或收受任何利益進行倡議工作，「我離港後已沒有聯絡我的親人，在此亦正式與他們斷絕關係，不再往來。」

羅冠聰還說，他會在能力範圍內保障自己的安全，希望各位不用擔心，「前路茫茫，總有曙光。」