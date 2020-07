蓬佩奧再點名華為！中國科技公司涉侵害人權　美祭簽證限制

▲美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

在美中爆發領事館風波之際,美國國務卿蓬佩奧27日透過推特表示,國務院要對向涉及侵犯人權政府提供實質協助的中國科技公司特定員工實施簽證限制,文中特別點名華為。該篇貼文以圖文方式呈現,圖片更標註「如果你正在和華為做生意,那你就是在與侵害人權者做生意」語句,針對性極為強烈。

Republic TV報導,蓬佩奧23日現身尼克松總統圖書館暨博物館發表演說,當時他就譴責中國用「和平崛起」的理論欺騙美國與西方世界,針對北京政府提出一連串指控,囊括國際社會侵略及境內人權侵犯,如今期盼中國對外開放、減少對海外威脅的希望已經破滅。

如今,蓬佩奧(Mike Pompeo)也在推特表示,美國政府對涉及侵害人權的中國科技公司員工實施簽證限制。

消息一出,現已解散的香港眾志創黨主席羅冠聰也在臉書做出最新回應,直指美國制裁象徵意義重大。他提及兩大方面補充說明,一方面是「人權制裁全球化」,讓向北韓、伊朗等國家政府輸出科技的中國企業更容易被制裁,另一方面則是「制裁目標私人化」,「進一步宣示『中國企業即黨企』的立場,相信將有更多中國公司被金融制裁,以及間諜員工被揭發」。

The @StateDept imposed visa restrictions on certain employees of Chinese technology companies like Huawei that provide material support to regimes engaging in human rights abuses globally. pic.twitter.com/tViATIdw0R