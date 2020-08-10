大貨車勿走舊蘇花蘇澳東澳段　10月起增設3處跨線取締設備

▲舊蘇花公路未來將同步有24套大貨車取締系統外，10月將有3處車輛跨線熱點科技執法。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

大貨車上蘇花改只開放A段（蘇澳東澳段），舊蘇花的蘇澳東澳段，是禁行大貨車，公路總局設4套科技取締系統，違者罰900至1800元；另因常發生車輛肇事意外，舊蘇花116.2k、121.7k及44.2k等易肇事路段設，10月起增設3處跨線取締設備，違者罰600至1800元。

大貨車上蘇花改，目前只開放A段（蘇澳東澳段），而B段（南澳和平）、C段（和中大清段）尚未開放，而公路局在蘇澳東澳段的新、舊蘇花公路銜接端點，已設置4套禁行大貨車取締系統。

未來蘇花改B段（南澳和平）、C段（和中大清段）開放大貨車通行，這兩段舊蘇花同時禁行大貨車，新、舊蘇花銜接端點也將有20套科技取締系統。

公路總局四區養工處表示，因舊蘇花公路常有肇事發生，因此在舊蘇花116.2k、121.7k及台9丁線44.2k等易肇事路段，設置3處跨線取締設備，預計於10月底前設置完成，期能藉由自動化科技執法搭配警察單位不定期攔檢，遏止違規情事。

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