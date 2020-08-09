更新／龜山島牛奶海衝撞鯨豚...2私人遊艇船主到案！辯好奇就近觀看

記者游芳男／宜蘭報導

有關8月7、8兩日，有民眾駕自用遊艇至龜山島牛奶海域，疑似衝撞騷擾鯨豚群，海巡第一巡防區鎖定特定目標，已通知涉案民眾9日上午9時起，到案說明；第一岸巡隊表示，已依《野生動物保育法》第42條規定，將兩船主函送偵辦。

【18:30更新】

據調查，7日快速逼近鯨豚群的是私人遊艇「藍寶堅尼」遊艇，8日是私人遊艇「嗜海者號」遊艇；陳姓及李姓船主否認惡意追逐，也沒有營業行為，是與朋友出海遊玩遇上鯨豚一時好奇想就近觀看。

▲小艇全速朝龜山島海域的鯨群衝撞，網友留言大罵。（圖／第一岸巡隊提供，下同）

宜蘭「新福豐168賞鯨船」在臉書發布影片稱，7日下午1時左右的賞鯨航班，他們在龜山島附近海域發現鯨群身影時，緩緩駛過去距鯨豚約100公尺處供遊客靜靜欣賞，未料下秒一艘小艇突然加速，不僅呼嘯駛過賞鯨船，更疑似朝鯨群撞過去，導致鯨群受到驚嚇而下潛躲避。

8日又有另艘小艇又同樣快速逼近鯨豚群，讓一旁賞鯨船上遊客大罵可以不可以這樣。

網友留言大罵，「太誇張了啦！麻煩直接把影片交給主管機關去處理啦」、「可惡」、「直接這樣衝過去嚇海豚是怎樣？」、「雖然我已經離開牠們，但看了仍無法用言語形容心中的憤怒！希望不要出現我以前擔心的事發生...」。

宜蘭縣農業處指出，由於鯨豚屬保育類動物，依據「野生動物保育法」，若有騷擾行為，可開罰新台幣6萬元以上、30萬元以下的罰金，並處1年以下有期徒刑；而若導致鯨豚死亡，可處2年以下刑責。

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