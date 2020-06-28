收假日蘇花路廊北上將塞到晚上！28日上午7點北上每小時最高644輛

記者游芳男／宜蘭報導

28日端午連假收假日，截至上午7時，北上花蓮往宜蘭方向車流量為3,310輛，於上午7時北上最高量達644輛/小時，在旅行時間方面，目前崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為70分，經台9丁線約為107分，公路總局預計28日北上車潮仍將持續湧現，預估在上午11時起北上方向開始進入車多狀態，將持續至晚上甚至午夜。

▲端午連假收假日大車潮湧現！ 蘇花路廊28日上午7時北上每小時最高量達644輛。（資料照／記者游芳男翻攝，下同）

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公路總局表示，截至28日上午7時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為734輛，北上花蓮往宜蘭方向車流量為3,310輛，於上午7時北上最高量達644輛/小時，在旅行時間方面，目前崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為70分，經台9丁線約為107分。

蘇花路廊因龐大車潮湧入，隧道內慢速車影響後方車流續進也造成上游局部路段壅塞，因此台9線蘇花改東澳端至新澳隧道、觀音谷風隧道自鼓音橋至蘇花改和平端、仁水隧道北端至隧道中段為易壅塞路段。公路總局第四區養護工程處南澳交控中心將持續全天候24時監控並進行交通疏導措施，宜蘭及花蓮地區警察局亦全力配合交通管制，以共同維護道路暢通及守護行車平安。

至於27日，蘇花路廊南下全日車流量為8,544輛/日、北上為17,117輛/日，北上最高小時交通量為1,139輛/小時。在旅行時間方面，車多時段崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為131分，經台9丁線約為142分。27日蘇花路廊車流已呈現南北反轉趨勢，公路總局第四區養護工程處交控中心利用蘇花路廊崇德路段以北至三棧地區沿線路口實施號誌時制截流策略，避免車流自崇德路段往南回堵。

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