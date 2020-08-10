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發展高雄體育　陳其邁要設立運動中心、補助夜間籃球場電費

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▲▼高雄,市長,補選,陳其邁,民進黨,國民運動中心,運動產業（圖／競選辦公室提供）

▲陳其邁8/9（日）出席T3BA三對三籃球六都爭霸戰高雄站活動。（圖／競選辦公室提供，下同）

地方中心／綜合報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁昨日(8月9日)出席T3BA三對三籃球六都爭霸戰高雄站活動，陳其邁除了希望冠軍能夠留在高雄之外，他也表示，未來若當選市長，會補助高雄市學校在夜間的籃球場電費、設備；設立10座國民運動中心，讓社區有更多運動的地方。並且推廣結合觀光產業、運動產業，讓高雄成為棒球和各種運動的冬天訓練基地。

8/9（日）是選前超級星期天，陳其邁行程滿檔，下午在橋頭大造勢，晚上還要出席紙風車劇團演出活動，不過仍抽空出席T3BA三對三籃球六都爭霸戰高雄站活動，替球員加油打氣，並且宣傳他的體育政策。陳其邁現場自投一球。雖然沒有投進，不過「勇氣可嘉」仍獲得全場笑聲和掌聲。有球員身穿一號球衣飛身灌籃，象徵競選號次「一號」的陳其邁可以帶著高雄起飛。

▲▼高雄,市長,補選,陳其邁,民進黨,國民運動中心,運動產業（圖／競選辦公室提供）

陳其邁指出，三對三籃球是奧運比賽項目，他希望可以往職業化方向發展，未來會補助夜間籃球場電費和設備，發展三對三籃球賽。在競選中打出「高雄隊長」主軸的陳其邁，也忍不住「偏心」在地隊伍，希望球員們可以把冠軍留在高雄。

除了籃球之外，陳其邁也提及自己的體育政策，包括活化閒置房舍設立10座國民運動中心、推廣棒球冬訓基地在岡山等等。

▲▼高雄,市長,補選,陳其邁,民進黨,國民運動中心,運動產業（圖／競選辦公室提供）

此外，由於高雄冬天溫暖，陳其邁說，許多日本、韓國旅客冬天會到高雄來進行高爾夫球活動，未來也可以結合觀光產業和運動產業來做整體規劃。陳其邁也認為，高雄天氣晴朗，自行車、馬拉松等項目都非常適合高雄，發展為運動產業。

在體育人才培育部分，陳其邁強調，會推動三級學校的選手、學生，進行運動專長的培養，也要增加專業教練的正式職缺，來培養整個學校裡的球員訓練，並且保障專業運動教練的工作權。

▲▼高雄,市長,補選,陳其邁,民進黨,國民運動中心,運動產業（圖／競選辦公室提供）

陳其邁說，應該將運動規劃成產業，例如今天出席的三對三籃球，就是非常適合在社區裡面發展的運動。所以，希望可以增加運動人口和運動就業人口，讓民眾藉由運動，不僅能夠培養自己的興趣，也能把運動形成產業來發展成運動新經濟。

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