民進黨執政縣市長合體　力挺陳其邁加入首長行列

記者陳家祥／台北報導

將在15日登場的高雄市長補選進入最後倒數階段。民進黨在8日選前黃金周推出「815市長選其邁」宣傳影片，由民進黨執政縣市長齊聚為陳其邁催出返鄉投票率，6位縣市長和候選人陳其邁一字排開，希望在8月15日投票後，陳其邁能加入地方首長的行列，一起為人民服務。

民進黨發言人廖泰翔表示，這支宣傳影片邀請民進黨在地方執政有亮眼成績的基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安等人共同拍攝，並以自身擔任縣市長的經驗來談「市長的條件」，也表達對陳其邁的力挺。

廖泰翔指出，每一位縣市長聽到要幫陳其邁拍攝影片，都一口答應並配合時間安排，展現民進黨全黨上下團結拚高雄補選的精神。由於平常公忙，難得可以在拍攝現場碰面，每位縣市長也都留下了難得的鏡頭，這些在花絮影片中都可以一睹為快。

廖泰翔表示，透過影片的剪輯，縣市長強調要當一個合格的市長不僅要誠懇、貼近民意，還要熟悉縣市業務、洞見城市的問題，並且要對城市有整體規劃，才有辦法解決鄉親在生活上的需求。

此外，6位縣市長各自談起對陳其邁的看法，有人認為陳其邁過去給人的感覺比較理性、有點酷，但私底下卻是一位冷面笑匠，同時也是一位「暖男」，並有著在面對挫折後，還是能夠站起來的性格特質。此外，在防疫上的表現也有口皆碑，不管是在口罩國家隊、工具機國家隊，陳其邁都展現了優異的協調能力，相信在經過府、院的歷練後，已變得更穩健、更成熟，進化成為「陳其邁2.0」。

廖泰翔表示，高雄市在民進黨執政後，有了第一次的蛻變，翻轉了南北差距。從過去傳統的工業城市變成了海灣城市，高雄所累積的執政經驗，成為各縣市學習的對象。

廖泰翔強調，為了城市發展，呼籲高雄市民要讓這份驕傲延續下去，8月15日高雄市長補選投票，一定要支持1號陳其邁，讓陳其邁承擔對故鄉的使命，做好高雄市長這份職務，「用2年拚4年，把高雄拚起來」。

▲民進黨執政縣市首長共同挺陳其邁。（圖／民進黨提供）