「阿爸回來了」高雄又見神秘11字綠布條　環保局狂拆46面



▲「有政府會喬事、阿爸回來了」布條 。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市街頭又出現神秘布條，近日街頭出現綠底白字，上頭寫著「有政府會喬事、阿爸回來了」布條，遍及南北高雄，由於口號和顏色都較為敏感，也引發討論。環保局立刻啟動拆除動作，因布條未屬名，加上懸掛的地方都是以空曠地或重劃區為主，較難掌握懸掛者身分。

▲「有政府會喬事、阿爸回來了」布條 。（圖／民眾提供）

高雄市近日被民眾發現出現神秘布條，以綠底白字寫著「有政府會喬事、阿爸回來了」，布條遍及南北高雄，但由於口號和顏色都較為敏感，也引發討論。而李眉蓁競總發言人鄭照新指出，之前高雄街道才掛著「阿舅要回來」，最近又有「阿爸要回來」的布條，顯然陳其邁團隊帶給高雄市民的印象就是「貪腐團隊回來了」，尤其布條時間剛好又是李眉蓁提出「反貪腐切結書」時，但陳其邁卻不敢承諾，是不是要讓喬事團隊回歸。

▲「有政府會喬事、阿爸回來了」布條 。（圖／民眾提供）

環保局環境衛生管理科科長呂世圳表示，環保局稽查時就有發現布條存在，因為布條並無申請廣告許可，立即做拆除動作，1日就拆除了22面布條，8日也拆除了24面，南北高雄都可見，不過，因布條未屬名，加上懸掛的地方都是以空曠地或重劃區為主，較難掌握懸掛者身分，因此誰掛的及目的何在，目前還不得而知。