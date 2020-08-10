紙風車執行長李永豐直播中親吻陳其邁　自爆大學考7次暢談人生挫折

▲民進黨高雄市長候選人陳其邁9日晚與紙風車創辦人暨執行長李永豐開設線上直播 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻！民進黨高雄市長候選人陳其邁9日晚與紙風車創辦人暨執行長李永豐開設線上直播，李永豐不改幽默本色說「他大學考7次、道具工廠大火，很堅強沒跳樓」，更當場擁抱及親吻陳其邁，兩人從共享面對失敗的經驗到下一代孩子的權益，也有不分立場要為孩子服務的共識。

▲民進黨高雄市長候選人陳其邁9日晚與紙風車創辦人暨執行長李永豐開設線上直播 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

紙風車創辦人暨執行長李永豐在直播中以幽默的口吻，談及他大學考7次，後來紙風車倉庫又遭逢大火，笑稱跟陳其邁的共通點就是經歷失敗都沒有去跳樓。陳其邁詢問李永豐，究竟是如何走過重建的辛酸？李永豐表示，紙風車的火災，讓基金會整體損失了莫約6000萬，火災之後喪失了一切，重建之路可說是相當艱辛，並以此自嘲自己是一個「失敗的人」。兩人談心講到一半李永豐更當場感動地直接擁抱、親吻陳其邁。

李永豐指出他跟陳其邁都有「透過失敗變得更加的堅強」這份不畏挫折的意志，也代表著台灣人的精神。陳其邁雖然歷經2018年的失敗，但因為對高雄、故鄉的感情，所以選擇再次回來參選。

陳其邁回憶，在2006、07年之交(2006年12月24日)，李永豐宣布紙風車劇團要全台灣368個鄉鎮走透透時，原本僅認為應該走完20個鄉鎮就差不多了，但最後卻是說到做到，並發展成今日的規模。

李永豐表示，台灣的下一代最需要的是文化創意的刺激，為了讓偏鄉的孩子也能接觸藝術文化，紙風車才能夠走至今日；陳其邁則承諾，未來的高雄市政府，將會規劃更多公共空間，讓歌仔戲、劇團、文化創作，都有更多資源可以使用，讓政府成為藝術家的後盾。