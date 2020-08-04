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跟19歲女友開房「整晚睡沙發」！老實男慘被判5年…醫揭關鍵證據逆轉

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲帶喝醉女友開房，他慘被判刑5年。（示意圖／翻攝pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸湖南長沙一名肖姓男子認識了19歲的女大生小婷（化名），雙方進而發展成情侶關係，某次一起出去喝酒，因為小婷喝醉了，他擔心發生意外，就帶著小婷到飯店開房，讓小婷在床上休息，他則在沙發上睡整晚，沒想到卻因此被告上法院，還被依照強姦罪判處5年，所幸經過醫院檢測，終於還他清白。

30歲的肖男已經結婚，在湖南岳陽經營一家二手車行，某次前往派出所辦理戶籍證明時，認識了在長沙念書的小婷，雙方進而發展成男女朋友關係，一起看電影、吃飯與游泳。

而事情發生當天，小婷要返回學校，但不願搭乘高鐵，要求肖男載她到長沙。2人到長沙後，與好友一同到酒吧喝酒，期間小婷喝了不少洋酒，已經酒醉，肖男感到相當擔心，帶著小婷到醫院醒酒，再送小婷回學校。

▼小婷喝醉後，肖男原想送她回宿舍，但感到不放心，才帶到飯店照顧。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲情侶,牽手,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不過，送到門口時，校方工作人員向肖男說，小婷喝得很醉，擔心若沒人照顧，可能睡到一半會出事。肖男想不出其他辦法，只能拜託朋友幫忙訂飯店的房間，載著小婷到飯店休息。

肖男帶著小婷到房間休息，但小婷吐得一塌糊塗，衣褲、被子都吐得很髒，他只能動手幫忙清理，脫掉小婷的衣服、內衣褲，再拿毛巾擦澡。由於第一次看到小婷的裸體，肖男情不自禁，感到慾火焚身，但沒有做出出格的事情，只是自我解決，接著再到沙發上睡覺，讓小婷獨自一人睡在床上。

沒想到，隔天小婷的父母找上門，將肖男打了一頓，並將小婷的內褲送檢，指稱「採集到肖男的DNA」，一狀告上了法院。當地法院經過多次審理，近日一審宣判，依照強姦罪判處肖男5年有期徒刑。

對此，肖男的辯護律師說明，小婷的父母報案時，並不曉得兩人是否有發生關係，且小婷的母親2019年6月10日告知小婷「內褲鑑定出肖男的DNA」，但內褲送檢時間是2019年6月11日，6月23日才出現結論，存在著主觀臆測。

▼小婷的父母堅持「女兒內褲驗出DNA」，但始終沒提出證據。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼男女情侶 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

肖男的律師提到，小婷的父親身為警務人員，聲稱「內褲是關鍵證據」，但庭上連內褲的照片都沒有，也沒有經過本人的辨認，根本沒有按照正常程序提供給辦案機關。

對此，北京醫學中心採集證據後認定，在多數的性犯罪案件中，若床單上出現混合斑痕，可以檢測出嫌犯與被害人的相同性別遺傳標記，就能確定是案發現場，若嫌犯的下體拭子、沖洗液檢測出被害人的基因型，就能當成有利證據。

該醫學中心指出，這起案件中，小婷的內褲驗出精液反應，但DNA只有驗出肖男的基因座，並非兩人的混合斑，且從小婷的下體採集，也沒有驗出肖男的DNA，肖男的下體也沒有驗出小婷的DNA，證明兩人的性器官沒有接觸，更沒有體內射精。

此外，小婷酒醉後吐得滿身都是時，肖男曾發訊息求助好友，小婷的褲子弄得很濕，他不曉得該怎麼辦，也不想趁人之危，得到好友的解決辦法後，才幫小婷脫下褲子換洗。至於案情進一步發展為何，目前仍在繼續審理當中。

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▼所幸經過醫院檢測，還了肖男清白。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲房,夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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