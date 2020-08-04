臉丟大了！韓國政府急召「摸翹臀」外交官回國　惱羞批紐總理：外交失格

▲金姓外交官返回南韓從輕發落後，反而被調派至菲律賓擔任總領事。（圖／翻攝自stuff）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓駐紐西蘭大使館金姓外交官（Hongkon Kim）2017年底涉嫌3度性騷當地白人男職員，引起近幾日兩國外交紛爭。紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）致電南韓總統文在寅後，副總理兼外交大臣彼特斯（Winston Peters）更接受媒體訪問，痛批南韓政府以「外交豁免權」為由不配合警方調查，更表示該外交官假如自認清白，就更應該進紐國接受調查。

面對一連串爭議，南韓外交部3日決定從菲律賓召回該外交官，並令其暫時停職；南韓外交部亞太局長金丁漢（김정한）下午召見紐西蘭駐韓大使特納（Philip Turner），呼籲紐西蘭當局若想解決此次紛爭，應尋求兩國政盪法律程序，諸如犯罪引渡條例等司法互助，而不是訴諸當地媒體、操控輿論走向。

▲紐西蘭駐南韓大使特納。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《中央日報》，金丁漢向特納表示，阿爾登28日在與文在寅通話時，在毫無任何的預告下，直接向對方開口提起外交官涉性騷擾案，此舉「有違外交慣例」。

南韓外交部向紐西蘭表示，若司法機關無透過證當程序提出引渡請求，則無法強制引渡該外交官、或強制要求該外交官入境紐西蘭接受調查；且該外交官2018年調遣回國後已接受減薪1個月懲戒，因此在國內（南韓）再度接受司法調查的可能性較低。

南韓外交部強調，並非如紐西蘭當地媒體所控訴的「庇護罪犯」，而是盼在以不拋棄駐紐大使館外交官的「外交豁免權」之前提下，配合紐西蘭所提出的司法協助方案，「這在外交上來說是適當的舉措，對紐西蘭而言也是如此。」

▲南韓外交部表示，紐國總理在電話中無預告下直接提起性騷案，違反外交慣例。（圖／達志影像／美聯社）

紐媒《紐西蘭先驅報》（The New Zealand Herald）當地時間4日則引述《韓聯社》的報導表示，南韓外交部已從菲律賓召回該外交官，不排除之後能引渡至紐西蘭進行調查。

另外，彼特斯1日（當地時間）登上紐媒《Newshub》新聞節目時呼籲南韓不應規避責任，「文在寅總統得該清楚事情的嚴重性！如同在羅馬就得遵守《羅馬法》，拋棄外交豁免權，並讓該名外交官進紐西蘭進行調查，決定權在南韓政府手裡。」

＊「南韓駐紐金姓外交官涉性騷當地男職員」（依報導先後時序排列）

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