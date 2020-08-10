「拉鍊沒拉露肚」摟年輕孕婦合影！美大學校長遭轟致歉「無限期停職」

▲法威爾惹禍的不雅PO文。（圖／翻攝自IG）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國天主教福音教派「自由大學」(Liberty University)校長法威爾(Jerry Falwell Jr.)近日遭無限期停職，原因是支持川普總統的他IG上PO出一張摟著年輕孕婦的照片，畫面中兩人都露出肚腩，且褲頭沒拉，雖然後來刪照道歉 ，但仍遭校方處分。

Students, faculty and alumni are calling on Liberty University President Jerry Falwell Jr. to resign, a sign that means Trump's evangelical base may be slipping. pic.twitter.com/IQ2qlUk6Rm — VICE News (@VICENews) August 3, 2020

據《紐約時報》報導，法威爾(Jerry Falwell Jr.)是川普堅定高調的支持者，也是美國著名天主教福音教派領導人之一，2007年開始在其父於維吉尼亞州林奇堡(Lynchburg)創辦的自由大學擔任校長，但近年來爭議不斷，IG不雅照曝光成了引爆群眾憤怒的最後導火線。

▲法威爾是川普堅定支持者。（圖／路透）



在畫面中，法威爾摟著年輕女子，另一手拿著一杯類似酒精的液體，兩人臉上掛著微笑，卻袒露肚腩、褲頭沒拉。該篇已刪除的貼文寫道，「很多朋友來遊艇上找我們玩，我保證杯子裡裝的是黑水(black water)，只是裝飾而已。」

法威爾本周接受林奇堡廣播電台訪問時表示，照片上的女子是妻子的助理，拍攝於遊艇假期的變裝派對，對方因懷孕而無法拉上褲頭，自己僅是覺得有趣模仿而已，「我向所有人道歉，我也對我的孩子保證，從今以後會做個好男孩(good boy)。」

但由於自由大學是美國頂尖天主教福音教派學校之一，法威爾的行為讓許多保守派人士感覺深受冒犯。校方在7日以一行文對外宣示，在面談討問後，雙方達成協議，法威爾將無限期停職，此命令立即生效，但並未詳細解釋原因。

Jerry Falwell Jr’s ongoing behavior is appalling.



As a Music Faculty Advisory Board Member and former instructor @LibertyU, I’m convinced Falwell should step down.



None of us are perfect, but students, faculty, alumni and @LUPraise deserve better. — Rep. Mark Walker (@RepMarkWalker) August 6, 2020

擔任北卡羅來納州聯邦眾議員之前，曾在自由大學授課的牧師沃克(Mark Walker，共和黨)表示，法威爾的行為令人震驚，必須辭職以示負責，還有不少自由大學的畢業牧師也呼籲撤換校方領導人。杜克神學院的基督教歷史名譽教授格蘭特•瓦克（Grant Wacker）表示，福音派人士通常寬容，但發威爾的行為在很多層面都令人無法接受。

已逝聯邦參議員馬侃(John McCain)的女兒梅根(Meghan McCain)說，「若你就任全美最大的天主教大學，就不應該把這種不雅照放上社群網站，真是噁心又偽善。」