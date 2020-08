「拉鍊沒拉露肚」摟年輕孕婦合影！美大學校長遭轟致歉「無限期停職」

▲法威爾惹禍的不雅PO文。(圖/翻攝自IG)



實習記者陳妙津/綜合報導

美國天主教福音教派「自由大學」(Liberty University)校長法威爾(Jerry Falwell Jr.)近日遭無限期停職,原因是支持川普總統的他IG上PO出一張摟著年輕孕婦的照片,畫面中兩人都露出肚腩,且褲頭沒拉,雖然後來刪照道歉 ,但仍遭校方處分。

Students, faculty and alumni are calling on Liberty University President Jerry Falwell Jr. to resign, a sign that means Trump's evangelical base may be slipping. pic.twitter.com/IQ2qlUk6Rm

據《紐約時報》報導,法威爾(Jerry Falwell Jr.)是川普堅定高調的支持者,也是美國著名天主教福音教派領導人之一,2007年開始在其父於維吉尼亞州林奇堡(Lynchburg)創辦的自由大學擔任校長,但近年來爭議不斷,IG不雅照曝光成了引爆群眾憤怒的最後導火線。

▲法威爾是川普堅定支持者。(圖/路透)



在畫面中,法威爾摟著年輕女子,另一手拿著一杯類似酒精的液體,兩人臉上掛著微笑,卻袒露肚腩、褲頭沒拉。該篇已刪除的貼文寫道,「很多朋友來遊艇上找我們玩,我保證杯子裡裝的是黑水(black water),只是裝飾而已。」

法威爾本周接受林奇堡廣播電台訪問時表示,照片上的女子是妻子的助理,拍攝於遊艇假期的變裝派對,對方因懷孕而無法拉上褲頭,自己僅是覺得有趣模仿而已,「我向所有人道歉,我也對我的孩子保證,從今以後會做個好男孩(good boy)。」

但由於自由大學是美國頂尖天主教福音教派學校之一,法威爾的行為讓許多保守派人士感覺深受冒犯。校方在7日以一行文對外宣示,在面談討問後,雙方達成協議,法威爾將無限期停職,此命令立即生效,但並未詳細解釋原因。

Jerry Falwell Jr’s ongoing behavior is appalling.



As a Music Faculty Advisory Board Member and former instructor @LibertyU, I’m convinced Falwell should step down.



None of us are perfect, but students, faculty, alumni and @LUPraise deserve better.