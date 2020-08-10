　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐西蘭100天「無增加本土病例」！　衛生部警告：有可能捲土重來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 紐西蘭衛生部首席醫療官呼籲民眾切勿自滿 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 紐西蘭衛生部首席醫療官呼籲民眾切勿自滿 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳玟婷／綜合報導

紐西蘭迎來「抗疫春天」，截至8月9號為止，紐西蘭本土已經100天未出現新冠病毒本土感染病例，民眾生活基本上已經恢復正常。但衛生部官員害怕太快解封，會迎來第二波疫情，呼籲大家病毒隨時可能會捲土重來，民眾還是得保持警戒。

根據《KRON4》報導，紐西蘭在今年2月26日發現第一宗病例後，到了5月1日即有效控制疫情，共計有1219人染疫，紐西蘭政府花了65天對抗新冠肺炎疫情，並有傑出的成果。

目前紐西蘭隔離機構當中仍有23位新冠肺炎病患，他們皆是在入海關時被發現有感染症狀的，之後隨即被隔離，採取良好的保護措施。

衛生部秘書長布魯斐德（Ashley Bloomfield）表示 ，「紐西蘭能夠達到100天沒有社區傳播是一個重要的里程碑」，但他沒有因為這樣就鬆懈，反而呼籲民眾，「我們已經在海外看到了這種病毒能夠以多快的速度捲土重來，我們需要做好準備，以迅速消滅今後的任何病例。」

紐西蘭控制疫情的主要措施有3種，包括保持社交距離以避免社區感染、關閉邊境以阻擋外來感染者、嚴格追蹤感染者的動態，靠著這3招，紐西蘭成功消除新冠肺炎疫情，並成為WHO口中的「典範國家」。另外，斐濟總理弗蘭克·貝尼馬拉馬（Frank Bainimarama）表示，目前，紐西蘭和斐濟是僅有的100天或更長時間沒有病例的國家。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／黎巴嫩大爆炸...總理宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了
野生蔡依林現身農禪寺！　往下一看…緊身上衣「炸出超兇深溝」
快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校偷走至少6000片
耍帥挑釁棕熊！男孩被撕成碎屍「揉成一顆肉泥球」...慘死動物
米克拉颱風襲來　全台22縣市明「停班停課」懶人包一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

疫苗學者打臉川普：美國研發疫苗　總統大選前「接種無望」

實測14款口罩！N95口罩「擋飛沫」效果排第一　最差竟是這3款

研究證明「有助環境」！　非法野放河狸獲得英國「永久居留權」

噴出「5000公尺」濃厚火山灰　印尼西納彭火山爆發

義大利學生重返校園　老師們「鋸」開課桌椅做準備

趙立堅「強力抨擊」阿札爾訪台：敦促美方停止　遵守一中政策

印裔女科學家晨跑遭殺害　數百雙球鞋擺遺照旁悼念

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

日本18公尺等比例「可移動鋼彈」完工　亞洲男孩夢想成真！

疫苗學者打臉川普：美國研發疫苗　總統大選前「接種無望」

實測14款口罩！N95口罩「擋飛沫」效果排第一　最差竟是這3款

研究證明「有助環境」！　非法野放河狸獲得英國「永久居留權」

噴出「5000公尺」濃厚火山灰　印尼西納彭火山爆發

義大利學生重返校園　老師們「鋸」開課桌椅做準備

趙立堅「強力抨擊」阿札爾訪台：敦促美方停止　遵守一中政策

印裔女科學家晨跑遭殺害　數百雙球鞋擺遺照旁悼念

子瑜染成淺橘色了！　「綁雙馬尾公主頭」新髮型曝光

米克拉颱風強降雨「最危險時間」！災變中心預警：西半部5地區嚴防致災

快訊／黎巴嫩總理將宣布「內閣總辭」　衛生部長證實了

遭囚海洋世界10年！　2小白鯨終在冰島回到大海懷抱

放棄美國籍人數暴增1210％！會計師曝真正原因…預告還有一波「出走潮」

獨／恐怖惡夢！富商遭控夜店下藥性侵...辣妹下體鑑定結果「精液另有其人」

男星結婚20年被爆「出軌美女演員」　疑牽手進飯店…經紀公司火速回應

迴光返照＝生命最後一搏！醫淚曝「極大反差」：又要看家屬一次次失去摯愛

快訊／國軍支援口罩生產爆內鬼　中校督導產線「螞蟻搬象」偷走至少1箱6千片

市場雜音未退！全球主要股市資金仍呈淨流出　專家：布局時仍須留意

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

海外打工9年匯400萬　回家看存摺崩潰：被綠了

「首爾火海」非傳說！北韓火砲1hr能致20萬人傷亡

2750噸硝酸銨沒全爆！否則貝魯特「會從地圖上消失」

黎巴嫩「2750噸硝酸銨」買家說話了

iPhone 12價格搶先曝！　發表會時間、流程全揭露

她浮潛遇座頭鯨母子　慘遭「30噸巨大身軀衝撞」藤壺刮全身

國一生遭4同學霸凌　離奇腹痛亡

《金融》：美部長訪台「戰略轉移」藏隱憂

爸爸跳水斷脖　9歲兒超人神力救起他

公務員遺體被尋獲！救愛心島慘亡　市長被控殺人

新冠病毒在南韓驚傳「變種」！WHO也不知情

《紐時》爆川普夢想成為「總統山第5顆頭像」

更多熱門

相關新聞

台灣不在「疫苗戰略圈」有國安問題

台灣不在「疫苗戰略圈」有國安問題

美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar）訪台，今（10）在中央流行疫情指揮中心與台灣衛福部部長陳時中簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」，對此台大公衛學院教授詹長權也喊話，目前台灣仍然不在國際疫苗投資的戰略圈當中，若美國真要幫台灣，應該把我國加入圈圈中，因為台灣有資金也有能力，能與美國一起協助全球，「不是等他們取得後，剩下才給，這樣絕對不足」，若年底前甚至明年中前還未加入很危險，這是目前很大的挑戰。

日黨魁號召百人不戴口罩示威　網：根本恐攻！

日黨魁號召百人不戴口罩示威　網：根本恐攻！

快訊／日本累計確診人數破5萬大關！

快訊／日本累計確診人數破5萬大關！

簽醫衛MOU　美在台協會稱：真朋友、真進展！

簽醫衛MOU　美在台協會稱：真朋友、真進展！

專家警告：英國9月面臨第二次封鎖

專家警告：英國9月面臨第二次封鎖

關鍵字：

新冠肺炎紐西蘭紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

6號颱海陸警10:30發了！警戒範圍曝

米克拉颱風　停班停課懶人包

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

軟絲內驚見黃塑膠　噁到秒丟冷凍

6號颱「暴風圈侵襲各縣市機率」出爐　首當其衝區域曝

假挪威人公園泡妞　4台女失身還被騙135萬

2兒年存款差26萬！媽神招「讓他覺醒了」

楊晨熙認了做醫美「術後正面照」曝！

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ
曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

于美人8個月沒見羅霈穎嘆：再見面就是來生..　Makiyo曝冥誕趴進度「陪羅姐陪到底」

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面