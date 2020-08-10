紐西蘭100天「無增加本土病例」！　衛生部警告：有可能捲土重來

▲ 紐西蘭衛生部首席醫療官呼籲民眾切勿自滿 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳玟婷／綜合報導

紐西蘭迎來「抗疫春天」，截至8月9號為止，紐西蘭本土已經100天未出現新冠病毒本土感染病例，民眾生活基本上已經恢復正常。但衛生部官員害怕太快解封，會迎來第二波疫情，呼籲大家病毒隨時可能會捲土重來，民眾還是得保持警戒。

根據《KRON4》報導，紐西蘭在今年2月26日發現第一宗病例後，到了5月1日即有效控制疫情，共計有1219人染疫，紐西蘭政府花了65天對抗新冠肺炎疫情，並有傑出的成果。

目前紐西蘭隔離機構當中仍有23位新冠肺炎病患，他們皆是在入海關時被發現有感染症狀的，之後隨即被隔離，採取良好的保護措施。

衛生部秘書長布魯斐德（Ashley Bloomfield）表示 ，「紐西蘭能夠達到100天沒有社區傳播是一個重要的里程碑」，但他沒有因為這樣就鬆懈，反而呼籲民眾，「我們已經在海外看到了這種病毒能夠以多快的速度捲土重來，我們需要做好準備，以迅速消滅今後的任何病例。」

紐西蘭控制疫情的主要措施有3種，包括保持社交距離以避免社區感染、關閉邊境以阻擋外來感染者、嚴格追蹤感染者的動態，靠著這3招，紐西蘭成功消除新冠肺炎疫情，並成為WHO口中的「典範國家」。另外，斐濟總理弗蘭克·貝尼馬拉馬（Frank Bainimarama）表示，目前，紐西蘭和斐濟是僅有的100天或更長時間沒有病例的國家。