紐西蘭100天「無增加本土病例」！　衛生部警告：有可能捲土重來

▲ 紐西蘭衛生部首席醫療官呼籲民眾切勿自滿 。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者陳玟婷/綜合報導

紐西蘭迎來「抗疫春天」,截至8月9號為止,紐西蘭本土已經100天未出現新冠病毒本土感染病例,民眾生活基本上已經恢復正常。但衛生部官員害怕太快解封,會迎來第二波疫情,呼籲大家病毒隨時可能會捲土重來,民眾還是得保持警戒。

根據《KRON4》報導,紐西蘭在今年2月26日發現第一宗病例後,到了5月1日即有效控制疫情,共計有1219人染疫,紐西蘭政府花了65天對抗新冠肺炎疫情,並有傑出的成果。

目前紐西蘭隔離機構當中仍有23位新冠肺炎病患,他們皆是在入海關時被發現有感染症狀的,之後隨即被隔離,採取良好的保護措施。

衛生部秘書長布魯斐德(Ashley Bloomfield)表示 ,「紐西蘭能夠達到100天沒有社區傳播是一個重要的里程碑」,但他沒有因為這樣就鬆懈,反而呼籲民眾,「我們已經在海外看到了這種病毒能夠以多快的速度捲土重來,我們需要做好準備,以迅速消滅今後的任何病例。」

紐西蘭控制疫情的主要措施有3種,包括保持社交距離以避免社區感染、關閉邊境以阻擋外來感染者、嚴格追蹤感染者的動態,靠著這3招,紐西蘭成功消除新冠肺炎疫情,並成為WHO口中的「典範國家」。另外,斐濟總理弗蘭克·貝尼馬拉馬(Frank Bainimarama)表示,目前,紐西蘭和斐濟是僅有的100天或更長時間沒有病例的國家。

Fiji and New Zealand are now among the only countries on Earth to go 100 days or more without cases of #COVID19 in our communities.



Well done to the New Zealand Government and people –– your friends in Fiji have all been rooting for your success.https://t.co/VHjbeFkIwZ