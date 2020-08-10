5年869件非法棄置事業廢棄物「僅清除8％」　環團批無政府狀態

▲彰化西南沿海海堤曾有大量事業廢棄物出現。（圖／彰化縣環保局提供）



記者許展溢／台北報導

環保團體和時代力量立委陳椒華今（10日）召開「事業廢棄物管理失控如何補破網？」公聽會，陳椒華表示，台灣廢棄物污染問題嚴重，環保署近5年查到非法違法事件，以事業廢棄物最多，共869件非法棄置，平均2.1天有1件，但目前只有8％場址完成清除工作，其餘都留在原地，喊話環保署快訂定查核機制。

根據環保署提供資料，自民國100年啟動檢、警、環結盟合作打擊不法至今，環保單位與各地方檢察署、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊聯合查緝環保犯罪案件總計查獲2041件，移送法辦人數計7766人，查扣機具數計2260件，另依違反環保法令分析，以違反廢棄物清理法最多計1724件（占84.4％）。此外，統計自104年至109年5月，檢、警、環結盟聯合查緝環保犯罪中，違反「廢棄物清理法」之案件總計897件，屬非法棄置行為並移送地檢署之案件計869件，佔97%。

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▲環團憂心事業廢棄物會污染河川、魚塭和農地。（圖／彰化縣環保局提供）



中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰說，事業廢棄物追了25年，是充滿謊言又不真實，以70年代前所有污染都是工廠周遭，屬於現地污染，但70年代後，大部分變成在魚塭、水源區和河川旁等地亂倒，90年代後還創造「再利用」名詞，台灣每年有1900萬噸事業廢棄物，竟然有84 %是可再利用，質疑真的安全？若沒管道清除，最後導致循環到農地。

黃煥彰認為，都忽略土壤價值，土壤是土地資源，農委會也強調回填土要回填乾淨的土，但環保署說透過環檢警抓了幾百場，真正有清除的卻沒幾場，這樣的說法只讓事業廢棄物掩埋愈來愈多，令人擔憂食安和國土到底安不安全。

▲環團怒指一堆事業廢棄物至今都沒清除。（圖／彰化縣環保局提供）



看守台灣協會秘書長謝和霖說，廢棄物管理有部分是無政府狀態，甚至是官商勾結，會流竄嚴重，是有不肖業者業者追求不當利益，利益很龐大，政府應就事業廢棄物做徹底改變。 彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳惠君表示，政府沒能力清除，把事業廢棄物一直堆著，造成更多農地污染，以彰化某處為例，有人藉蓋雞舍名義，開始有廢棄物往裡面放，堆到像一座山，農民擔心是否會有有害污染，2018年反映至今政府都看不見。

陳椒華強調，產業雖要升級，但政府沒做好準備前，一般廢棄物處理已亮起紅燈，可以說是快要病入膏肓，從事業廢棄物流向公開、管理基金設置等都期盼政府，尤其環保署要積極配合，點出很遺憾經濟部工業局，針對廢棄物管理非常不清楚，對於一個推動國內經濟發展的部會，更應知道廢棄物要怎樣管理，希望召開公聽會釐清。