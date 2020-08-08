亂埋廢油泥毒化南高屏河川地！清理費15億全民買單　環保蟑螂11落網3收押

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

橋頭地檢署接獲情資，有不法集團載運大量廢棄物棄置在河川公地，嚴重污染生態環境，且環境保護署經查後初估，若要清除、整治這些棄置點的廢棄物及土壤，所需費用逾15億元，費用相當可觀。檢方5日已將涉案的高姓男子等11人傳訊到案，向法院聲押被告3人獲准，其餘人員則以3萬至12萬元不等費用交保候傳。

▲檢、警、環聯手破獲南部地區的河川公地等遭棄置掩埋廢棄物。（圖／記者吳奕靖翻攝）

橋頭地檢日前接獲通報稱，有不法集團載運大量廢棄物棄置在河川公地，遂與警方、環境保護署等單位成立專案小組，於5日持搜索票前去搜索涉案相關人位在台南市佳里區、新營區的營業處所及住居所等14處，當場查扣營業貨運曳引車附掛半拖車、小貨車、挖土機等證物，同時也傳訊高姓男子等11人到案以釐清案情，其中還包括司機及土地承租人等。

專案小組進一步調查發現，高姓男子為賺取高額廢棄物清除處理費用，2019年10月起先覓得南部地區適合棄置、掩埋廢棄物之國有土地、河川公地，或承租私人土地，隨後對外謊稱整地或堆放砂石，實際上其實是將裝有廢油泥、廢溶劑之鐵桶、貝克桶等廢棄物傾倒回填進入坑洞內，表層以砂石覆蓋，藉以遮掩其掩埋廢棄物的行為。

▲目前廢棄物棄置地點遍及台南、高雄屏東等3縣市。（圖／記者吳奕靖翻攝）

目前偵辦小組查出棄置地點遍及高雄市六龜、旗山、 仁武、橋頭、燕巢區、臺南市七股、麻豆、新化、關廟區、屏東縣高樹區及枋寮鄉等多處，且部分土地掩埋深度逾5公尺，掩埋廢棄物之行為已有逾1年者，初估清除處理部分棄置點之廢棄物及整治土壤，所需費用逾15億元。

橋頭地檢近日訊問完11名涉案人後，認為高姓被告等4人有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押，其中3人聲押獲准，其餘人員由檢察官諭知3萬至12萬元交保候傳。

橋檢呼籲，事業廢棄物應委由合法業者處理，業者並應遵守相關清除、處理、再利用規定，妥善處理廢棄物及再利用，並確實申報去向，勿貪圖利益而觸法，自陷刑責並危害環境。

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▲南高屏3縣市遭檢警破獲，有不法集團亂棄置廢棄物。（圖／記者吳奕靖翻攝）