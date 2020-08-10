影／國衛院新冠疫苗大進展！動物實驗「肺部病毒量下降、抑制病毒複製」

記者趙于婷／台北報導

新冠病毒（COVID-19）疫情在全球持續延燒，台灣相關單位也積極研發疫苗。國衛院今（10）日宣布DNA疫苗發現重大進展，研究發現，施打DNA疫苗的倉鼠，不僅肺部病毒量下降，還能夠抑制新冠病毒的複製。

國衛院感疫所廖經倫所長表示，疫情爆發初期，隨即推動四大疫苗開發平台，包含胜肽疫苗、DNA疫苗、重組病毒疫苗及次單元疫苗，而後篩選出最具發展潛力的DNA候選疫苗作為後續疫苗開發主軸。

研究團隊展開動物攻毒試驗，先透過候選疫苗來免疫倉鼠，再用新冠病毒感染倉鼠，先讓倉鼠注射DNA候選疫苗，再讓倉鼠感染新冠病毒，藉此觀察疫苗是否具有保護力。結果顯示施打DNA疫苗的倉鼠，再去感染新冠病毒時，倉鼠不僅體重和活動力沒受到明顯影響，且肺臟病毒量亦大幅下降，顯示倉鼠施打疫苗後，有相當不錯的保護效果。

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▲國衛院公布DNA疫苗研究進展。（圖／國衛院提供）

另外，實驗結果顯示，沒有接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，體重明顯減輕，活動力跟著下降，肺臟也有很高的病毒量；接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，體重與活動力則沒有受到太多影響，更重要的是，接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，能抑制新冠病毒的複製，肺臟病毒量降為原本的1%。國衛院未來也將與安特羅生物科技股份有限公司共同開發DNA候選疫苗，加速疫苗研發的進程。