森喜朗人生首購日本漫畫雜誌　「產地直送」送給蔡英文

▲日本前首相森喜朗送蔡英文日本漫畫雜誌「Big Comic」。（圖／翻攝蔡英文臉書直播）

記者黃巈禾／台北報導

日本前首相森喜朗9日率日本跨黨派國會議員來台弔唁前總統李登輝，總統蔡英文在總統府接見一行人，森喜朗除了幫日本首相安倍晉三轉達對李登輝的感謝，也拿出他人生買的第一本漫畫雜誌「Big Comic」，他笑稱這是「產地直送」，因為雜誌封面是蔡英文。

「我想這是安倍首相用迂迴的講法，其實就是明示暗示叫我來的！」森喜朗表示，個人目前正在接受洗腎的治療，沒辦法離開東京2天以上，想說只有當天來回還可以，就欣然接受前來向李登輝致意，安倍也託個人在這個場合向李登輝表示在天之靈安息，也感謝李登輝一生對台日關係所做的貢獻，表示由衷的敬佩與感謝李登輝，也請他必須把這些話語轉達給台灣各界知道。

此外，蔡英文日前登上日本青年漫畫雜誌「Big Comic」封面，森喜朗特別帶這本雜誌送給蔡英文。森喜朗表示，8日從靜岡縣回到東京，下了新幹線後，看到店裡面的雜誌封面竟然是蔡英文，便買了這本雜誌，這是他這輩子第一次買漫畫雜誌，今天產地直送，送給蔡英文紀念。

森喜朗的動作讓在場人士會心一笑。森喜朗說，這次來台目的是致哀，應該保持嚴肅，但他還是要祝福蔡英文更上一層樓，期待台日友好綿延不斷。