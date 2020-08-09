　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

到處開挖交通大打結！花蓮市中心即日起至8月底禁挖違者罰鍰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲圖示紅線框內為管制期間禁止開挖範圍。（圖／花蓮市公所提供）

圖示紅線框內為管制期間禁止開挖範圍。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所有鑑於管線開挖工程造成市區交通動線大打結，日前行文至各管線及建築工程單位，在八月底前暫停受理道路挖掘申請，包括已核准者也需配合停止，禁止道路挖掘範圍以市中心為主。花蓮市公所強調，在禁挖期間除非是緊急搶修，若私自開挖將依花蓮縣道挖掘管理辦法處以罰鍰。

為維護暑假期間交通安全及順暢，花蓮市公所依據花蓮縣道路挖掘管理辦法及花蓮縣政府8月6日協調會議結論辦理，於8月7日行文給管線、建築工程等單位，自8月8日起至8月31日止，花蓮市林森路以東、明禮路以南、軒轅路及重慶路以西、和平路以北等路段在禁挖期間內禁止道路挖掘。

市公所表示，除了在8月31日前暫停受理道路挖掘申請之外，包括已經核准者也禁止道路挖掘，若在行文前已開挖者需暫緩施工並恢復道路順暢，管線單位需協助通知各承攬商相關時程，以免受罰。

禁挖期間除非是緊急搶修，若私自開挖將依花蓮縣道路挖掘管理辦法第四章第18條規定「未經申請核准擅自挖掘道路或損壞公共設施者，依公路法第72條規定處理」。而公路法第72條條文指出，擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
《產經新聞》驚爆：台美官方討論成立新國際組織「取代WHO」
熱帶低壓家門口生成！10日不排除成颱風「米克拉」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

網傳桃園「登革熱重災區」訊息　衛生局回應了：勿散佈以免觸法

新北兒藝節「玩美島」壓軸登場　多元藝術打造出三鶯新風貌

新北簡政便民農地水保輔導　民眾申請有感省時又省錢

追思謝碧連律師　黃偉哲：謝律師為府城文史奉獻的精神將銘刻在世人心中

今夏最甜台南歸仁釋迦節登場　黃偉哲揪大家用三倍券讓歸仁釋迦賣到缺貨

千人牽罟與大海拔河 海客文化藝術季讓你high玩今夏

到處開挖交通大打結！花蓮市中心即日起至8月底禁挖違者罰鍰

首辦護照超方便！花蓮戶政事務所可代辦代送　全程E化服務

宜蘭縣規劃興建3座抽水站　壯圍公館、東港等地25年不淹水

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

李眉蓁「海水沖馬桶」如何執行？　她頻跳針：就不想讓高雄人提水

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

網傳桃園「登革熱重災區」訊息　衛生局回應了：勿散佈以免觸法

新北兒藝節「玩美島」壓軸登場　多元藝術打造出三鶯新風貌

新北簡政便民農地水保輔導　民眾申請有感省時又省錢

追思謝碧連律師　黃偉哲：謝律師為府城文史奉獻的精神將銘刻在世人心中

今夏最甜台南歸仁釋迦節登場　黃偉哲揪大家用三倍券讓歸仁釋迦賣到缺貨

千人牽罟與大海拔河 海客文化藝術季讓你high玩今夏

到處開挖交通大打結！花蓮市中心即日起至8月底禁挖違者罰鍰

首辦護照超方便！花蓮戶政事務所可代辦代送　全程E化服務

宜蘭縣規劃興建3座抽水站　壯圍公館、東港等地25年不淹水

萌柴夜闖民宿挑菜！「唉呦～這支不錯」全叼走　苦主出門一看秒傻眼：鞋呢

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

日媒爆台美討論「取代WHO」新組織　總統府深夜緊急回應了！

19歲男援交遇真愛！痴戀33歲「個工姐姐」　見警上門衝出護花

中職／柯有倫與詹子賢合唱想改行　魏如萱壓軸全場安可

病患大鬧北榮！砸爆「醫師室窗戶」狠嗆：找黑道教訓你　醫師決定告了

彰化「萬人抽血」爆藏社區感染！名醫列4重點回應...無症狀患者病毒降更慢

銷魂Daniel南昌公園泡妞！4台女被哄上床「乖乖借135萬」…結果揚長而去

4歲女兒被偷拍「沒馬賽克就PO網」！　秦昊父親節動怒：請保護未成年兒童

萬茜車禍右手骨折…帶傷首現身！　「護具貼亮片」親曝現況：運動神經受損

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

地方熱門新聞

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

民眾退房隔天接飯店來電索賠

一大片汙損照片曝！客控遭索賠5萬清潔費　業者反擊了

小琉球帶團闖爆打！管制員：全體離職

網傳　桃園「登革熱重災區」訊息？

道路開挖交通大打結　花蓮市中心至8月底禁挖

台南自駕公車啟動上路

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

彰化爆潛在社區感染！8/25報告出爐

奇美部落男捕魚溺斃　焦急家屬見屍放聲大哭

台中詭路一夜撞4車　設計曝光

新北農地水保輔導　民眾有感

小艇全速衝撞龜山島鯨豚　宜蘭縣農業處回應

追思謝碧連律師

更多熱門

相關新聞

前車突切內側車道迴轉　駕駛：遇到8寶粥

前車突切內側車道迴轉　駕駛：遇到8寶粥

一位駕駛人8日駕車行經屏東縣恆春南灣路往墾丁路方向內向車道，突然遇一輛銀色休旅車違規由外側車道未減速違規迴轉，他見狀本能反應並閃避至對向車道，幸該起違規沒有造成交通事故，但讓他嚇出一身冷汗，事後將過程po上地方社群媒體，恆春警方將依該行車紀錄器拍到畫面，對駕駛休旅車違規駕駛開單告發，並加強該路段交通取締勤務。

每天一樣塞！中和哥怒「蓋捷運幹嘛？」

每天一樣塞！中和哥怒「蓋捷運幹嘛？」

如何當個聰明的用路人？

如何當個聰明的用路人？

遇警攔檢調頭就走　更高額罰單寄到家

遇警攔檢調頭就走　更高額罰單寄到家

老市區靠觀光、建設翻生　房價最便宜每坪10萬入手

老市區靠觀光、建設翻生　房價最便宜每坪10萬入手

關鍵字：

市區道路開挖交通打結市中心禁挖

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《產經》：台美將討論新國際組織　取代WHO

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

台南1天11起死亡　日商墜25樓亡

冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心急出動

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

下面超臭男友嫌爆！她開腿「起司瀑布」秒流出　醫見神秘黑線傻了

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

7歲妹生前最愛！新竹麥當勞破例了

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

年輕妹套房接客　「9天激戰40人」生意超火

熱帶性低氣壓生成！明離台灣最近

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面