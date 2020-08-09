到處開挖交通大打結！花蓮市中心即日起至8月底禁挖違者罰鍰

▲圖示紅線框內為管制期間禁止開挖範圍。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所有鑑於管線開挖工程造成市區交通動線大打結，日前行文至各管線及建築工程單位，在八月底前暫停受理道路挖掘申請，包括已核准者也需配合停止，禁止道路挖掘範圍以市中心為主。花蓮市公所強調，在禁挖期間除非是緊急搶修，若私自開挖將依花蓮縣道挖掘管理辦法處以罰鍰。



為維護暑假期間交通安全及順暢，花蓮市公所依據花蓮縣道路挖掘管理辦法及花蓮縣政府8月6日協調會議結論辦理，於8月7日行文給管線、建築工程等單位，自8月8日起至8月31日止，花蓮市林森路以東、明禮路以南、軒轅路及重慶路以西、和平路以北等路段在禁挖期間內禁止道路挖掘。



市公所表示，除了在8月31日前暫停受理道路挖掘申請之外，包括已經核准者也禁止道路挖掘，若在行文前已開挖者需暫緩施工並恢復道路順暢，管線單位需協助通知各承攬商相關時程，以免受罰。

禁挖期間除非是緊急搶修，若私自開挖將依花蓮縣道路挖掘管理辦法第四章第18條規定「未經申請核准擅自挖掘道路或損壞公共設施者，依公路法第72條規定處理」。而公路法第72條條文指出，擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

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