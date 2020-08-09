前車突切內側車道大迴轉！駕駛驚險衝對向車道保命…自嘲「遇到8寶粥」　

記者陳崑福／屏東報導

一位駕駛人8日駕車行經屏東縣恆春南灣路往墾丁路方向內向車道，突然遇一輛銀色休旅車違規由外側車道未減速違規迴轉，他見狀本能反應並閃避至對向車道，幸該起違規沒有造成交通事故，但讓他嚇出一身冷汗，事後將過程po上地方社群媒體，恆春警方將依該行車紀錄器拍到畫面，對駕駛休旅車違規駕駛開單告發，並加強該路段交通取締勤務。

▲屏東恆春警方對違規突然切入內車道的駕駛開罰 。（圖／翻攝畫面，以下同）

▲▼po畫面、警方說明處理情形。

po網的駕駛表示，「人生跑馬燈跑出來，當下瞬間幾百條路線方程式往腦裡跑，嘟說哥正在演演不可能任務」、「別人遇到狀況是緊急煞車哥是拚了命往前衝」、「逼得他的車往死胡同裡鑽」、「別人遇三寶我遇8寶粥」；「車久沒開日期時間亂開了，時間是8月8日下午3時」。網友對此紛紛留言，批評違規駕駛行為。

恆春分局警方呼籲，汽車駕駛人在迴車時，在多車道左轉應駛入內側車道，暫停、顯示左轉燈光並注意來往車輛，請用路人遵守交通規則，避免發生交通事故，尊重其他用路人的路權，並確保行車安全。

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