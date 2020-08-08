美制裁11名中港官員　胡錫進：未來3個月還會出更多牌

▲美國對多名中港官員實施制裁。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國財政部7日宣布對香港特首林鄭月娥、香港中聯辦主任駱惠寧等11名中港官員實施制裁。對此，《環球時報》總編胡錫進表示，未來三個月，美方還會出更多牌，他相信包括很多美國人在內的世界公眾都會看出來，川普團隊就是在故意找中國的茬，刻意提升中美緊張，而目的就是勝選連任。

胡錫進指出，美國的制裁對內地（大陸）官員不會有什麼影響，形同放空砲，而林鄭月娥此前也已表示，她在美國無財產，不給簽證就不去美國了，其他幾名香港官員的具體情況不了解，總的來說，香港社會與西方的聯繫比較緊密，但是相信身為港府高官，早已知道了來自美國方向的風險，不會讓美方的制裁打痛。

▼《環球時報》總編胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進提到，美國光是北京時間星期五一天就至少出台了兩項針對中國的打壓措施，太瘋狂了，「川普執政團隊的對華政治激進思維被他們競選的不利形勢逼得沸騰了，競選表演與敵視情緒混合在一起爆炸，世界上何時見過這樣無厘頭的大國博弈？」

胡錫進表示，中國該反制時必須反制，但是看來的確不能每一次都一來一去陪華盛頓玩，「因為對方明顯在『發瘋』，中方總不能與他們一樣瘋吧？但哪一步該對等反制，哪一步藐視、不搭理它，這也需要智慧。」

胡錫進認為，未來三個月，美方還會出更多牌，「有一點我相信，華盛頓這樣折騰下去，包括很多美國人在內的世界公眾都會看出來：川普團隊就是在故意找中國的茬，刻意提升中美緊張，而目的就是勝選連任。」

胡錫進強調，「儘管很多西方公眾對中國有偏見，但是他們還是會識別出來：美國在變得瘋狂，而中國保持了理性。」